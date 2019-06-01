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Стреляли полицейские? Выяснились резонансные детали ранения в голову 5-летнего мальчика под Киевом
К проникающему огнестрельному ранению в голову маленького мальчика в Киевкой области могут быть причастны сотрудники полиции. К такому выводу пришли в Государственном бюро расследований.
«Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенка могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области», — говорится в сообщении бюро в Facebook.
Так, следователи ГБР готовятся задержать двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им готовят подозрение в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка.
По сообщению телеканала «112 Украина», полиция обследовала место инцидента в радиусе 30 метров и увидела разбитые бутылки. Предположительно, оттуда могли стрелять. Кто-то, возможно, просто тренировался из огнестрельного оружия, и пуля случайно попала в мальчика.
Врач сообщила, что ребенок в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Геодинамика поддерживается лекарствами и кардиотонизирующими средствами.
Как писали «ФАКТЫ», 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение головы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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