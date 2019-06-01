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Под Киевом ребенку прострелили голову: первые детали жуткого ЧП
В городе Переяслав-Хмельницкий 31 мая пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение головы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии, тем временем полиция устанавливает личность стрелка, сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской области. Напомним, в мае в Киеве стреляли на детской площадке.
Отмечается, что родители пострадавшего мальчика обратились в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы 31 мая в 15:55.
Ребенок был окровавлен. По словам опрошенных очевидцев, они нашли мальчика на улице и решили, что он ударился при падении.
Медики установили у пострадавшего пулевое ранение, которое повлекло перелом костей черепа и повреждение головного мозга. После операции ребенка поместили в реанимацию, на аппарате искусственного дыхания.
Напомним, в марте в Запорожье от взрыва гранаты погиб 13-летний подросток. Он нашел взрывоопасный предмет на улице, поднял его и бросил на землю.
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