- 09:27 Супрун заявила, что с 2020 года детей перестанут принимать в детдома
- 09:13 Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал четыре чемпионских пояса: лучшие моменты боя
- 09:12 Самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании
- 08:52 Близнецов ждет одиночество, а Львов – новый роман: любовный гороскоп на июнь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 08:20 Все в руках Зеленского: Медведев заговорил о восстановлении отношений между Украиной и Россией
- 07:58 Ранение 5-летнего ребенка под Киевом: стало известно о задержании подозреваемых
- 07:51 США ужесточили правила выдачи американских виз
- 07:49 Увлекаясь магазинной выпечкой и фастфудом, человек рискует заработать ожирение и атеросклероз
- 07:41 «Ливерпуль» снял проклятие Клоппа и шестой раз добыл Кубок чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 07:24 На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены: видео с места происшествия
- 07:24 На свадьбе дочери принцессы Монако жениха швырнули в бассейн прямо в свадебном костюме
На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены: видео с места происшествия
Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом написал музыкант Дмитрий Шуров в Instagram.
По его словам, из-за страшного урагана «на фестивале обрушилась крыша сцены» и «могут быть пострадавшие». В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.
«Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», — написал музыкант.
Отметим, что фестиваль проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области.
Как писали «ФАКТЫ», в апреле известный российский актер Виктор Сухоруков получил серьезную травму руки, упав прямо во время спектакля в Театре им. Моссовета. 67-летнего артиста увезли в Институт им. Склифосовского. Представление «Встречайте, мы уходим» пришлось остановить. Зрителям принесли извинения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.