Происшествия

На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены: видео с места происшествия

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом написал музыкант Дмитрий Шуров в Instagram.

По его словам, из-за страшного урагана «на фестивале обрушилась крыша сцены» и «могут быть пострадавшие». В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

«Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», — написал музыкант.

Отметим, что фестиваль проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле известный российский актер Виктор Сухоруков получил серьезную травму руки, упав прямо во время спектакля в Театре им. Моссовета. 67-летнего артиста увезли в Институт им. Склифосовского. Представление «Встречайте, мы уходим» пришлось остановить. Зрителям принесли извинения.

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