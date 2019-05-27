2 июня 2019

2 июня 1891 года впервые в мире было введено правило пробития в футболе специального штрафного удара, получившего название пенальти. Автором этого исторического нововведения был ирландский предприниматель и спортсмен Уильям Маккрам. Вообще-то и спортсменом, и бизнесменом он был не очень успешным. Доставшуюся в наследство от отца-миллионера хлопкопрядильную фабрику в Милфорде Уильям вскоре вынужден был продать. Увлечение футболом тоже большой славы ему не принесло. Играя в первом чемпионате Ирландской футбольной лиги за клуб ''Милфорд'' в качестве вратаря, Маккрам умудрился пропустить в свои ворота аж 62 мяча. При этом его команда забила всего 10 голов в 14 матчах. Проиграв все встречи, ''Милфорд'' занял последнее место в турнирной таблице.

Но тут следует заметить, что в своём городке Уильям Маккрам был ещё и мировым судьёй, с мнением которого все считались, потому что судьёй ''мастер Маккрам'', как называли его горожане, был как раз мудрым и справедливым. И в футболе, как мы понимаем, тоже неплохо разбирался.

Так вот. В ирландском, как, впрочем, и в английском футболе, уже давно звучали предложения ввести условие ''смертной казни'' для команд, явно нарушающих правила в своей штрафной площади. Но общественность долго не решалась это предложение поддержать. Пока в одном из четвертьфинальных матчей на Кубок Ирландии не произошёл следующий случай. За то, что полевой игрок отбил с линии ворот мяч, фактически туда уже влетавший, судья матча назначил предусмотренный правилами свободный удар, который к справедливому взятию ворот так и не привёл. Это уже возмутило всех. И тут-то как раз пригодилась юридическая настойчивость Уильяма Маккрама, добившегося-таки внедрение в футбольные правила штрафного удара с 11-метровой отметки. Назван этот удар был пенальти.

В мировом футболе было немало памятных моментов, связанных с пробитием пенальти, о которых частенько вспоминают матёрые болельщики и известные комментаторы. Мне, например, больше всего запомнился пенальти, пробитый легендарным Зинедином Зиданом в финальном матче чемпионата мира 2006 года в матче сборных Франции и Италии. Да-да, в том самом матче, в котором капитан французской команды Зидан был удалён с

поля за удар головой в грудь Матерацци, в словесной перепалке вспомнившего то ли мать, то ли сестру Зидана. Так вот в том победном для французов матче Зидан, пробивая пенальти в ворота одного из лучших в мире вратарей Буффона, так припечатал мяч в самую ''девяточку'', что восторженная публика ещё долго не могла прийти в себя…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…