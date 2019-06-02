- 09:27 Супрун заявила, что с 2020 года детей перестанут принимать в детдома
- 09:13 Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал четыре чемпионских пояса: лучшие моменты боя
- 09:12 Самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании
- 08:52 Близнецов ждет одиночество, а Львов – новый роман: любовный гороскоп на июнь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 08:20 Все в руках Зеленского: Медведев заговорил о восстановлении отношений между Украиной и Россией
- 07:58 Ранение 5-летнего ребенка под Киевом: стало известно о задержании подозреваемых
- 07:51 США ужесточили правила выдачи американских виз
- 07:49 Увлекаясь магазинной выпечкой и фастфудом, человек рискует заработать ожирение и атеросклероз
- 07:41 «Ливерпуль» снял проклятие Клоппа и шестой раз добыл Кубок чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 07:24 На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены: видео с места происшествия
- 07:24 На свадьбе дочери принцессы Монако жениха швырнули в бассейн прямо в свадебном костюме
Самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании
Форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, за которого французский клуб в 2017 году заплатил «Барселоне» рекордные в истории мирового футбола 222 млн евро, обвинили в изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, 26-летняя женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в парижском отеле Sofitel Paris15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу.
Дело было на дне рождения одноклубника Неймара — Маркиньоса. Девушка специально прилетела на праздник из Бразилии. Во время празднования девушка и Неймар остались наедине, при этом футболист к тому моменту был «явно пьян». Жертва сказала, что они разговаривали, но в определенный момент «Неймар стал агрессивным и через насилие против ее воли изнасиловал ее».
Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране и только после возвращения на родину 17 мая сделала это.
Представители Неймара, который в составе сборной Бразилии готовится к Кубку Америки, заявили, что прокомментируют появившуюся информацию, когда выяснят подробности.
Пока же отец форварда Неймар да Силва опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.
«Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», — сказал Неймар-старший.
По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны адвоката женщины.
Сам Неймар считает, что стал жертвой банального вымогательства. В качестве доказательства футболист опубликовал в соцсети видеообращение, на котором, в частности, пообещал при необходимости продемонстрировать сообщения, снимки и видео интимного характера, которые «изнасилованная» отсылала ему после 15 мая.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар прилетел в лагерь сборной Бразилии на дорогущем личном вертолете.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!