Спорт

Самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании



Форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, за которого французский клуб в 2017 году заплатил «Барселоне» рекордные в истории мирового футбола 222 млн евро, обвинили в изнасиловании, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, 26-летняя женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в парижском отеле Sofitel Paris15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу.

Дело было на дне рождения одноклубника Неймара — Маркиньоса. Девушка специально прилетела на праздник из Бразилии. Во время празднования девушка и Неймар остались наедине, при этом футболист к тому моменту был «явно пьян». Жертва сказала, что они разговаривали, но в определенный момент «Неймар стал агрессивным и через насилие против ее воли изнасиловал ее».

Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране и только после возвращения на родину 17 мая сделала это.

Представители Неймара, который в составе сборной Бразилии готовится к Кубку Америки, заявили, что прокомментируют появившуюся информацию, когда выяснят подробности.

Пока же отец форварда Неймар да Силва опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.

«Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком. Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», — сказал Неймар-старший.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны адвоката женщины.

Сам Неймар считает, что стал жертвой банального вымогательства. В качестве доказательства футболист опубликовал в соцсети видеообращение, на котором, в частности, пообещал при необходимости продемонстрировать сообщения, снимки и видео интимного характера, которые «изнасилованная» отсылала ему после 15 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар прилетел в лагерь сборной Бразилии на дорогущем личном вертолете.

Фото Getty Images

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