Происшествия

Обчистили "карманы" за считанные минуты: в сети показали видео дерзкой кражи в киевском кафе

В сеть попало видео наглой кражи среди белого дня, совершенной в одном из кафе в городе Киеве. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободской. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».

«В Флагмане на ул. Никольско-Слободской, молодыми людьми что на видео, совершена кража денег из сумки. Если вы владеете информацией об этих людях, напишите нам в личные сообщения. Анонимность гарантирована», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве на Позняках воровка вытащила из сумки телефон у посетительницы кофейни.

А в Ровно камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина средних лет украла в магазине дамскую сумочку. Рассматривая сумки и переставляя их с места на место, женщина улучила момент, когда продавец была занята, и вышла из отдела вместе с украденной вещью.

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