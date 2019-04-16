Происшествия

Вот так пропадают вещи: в сети показали ушлую воровку, орудующую в магазинах (видео)

В Ровно наглая воровка унесла из магазина женскую сумочку. Видео кражи с камер наблюдения опубликовано на странице «Типове Рівне» в Facebook с просьбой помочь найти воровку.

На ролике видно, как женщина средних лет в магазине якобы рассматривает товар. Особенно ее заинтересовали дамские сумочки. Переставляя каждую из них с места на место, женщина в момент, когда продавец занята на кассе, уходит из отдела вместе с украденной сумкой.

Напомним, две недели назад в Киеве среди белого дня воровка украла мобильный телефон в магазине в районе станции метро «Академгородок». Кражу также зафиксировала камера видеонаблюдения.

А в Харькове наглые воровки орудовали в городской поликлинике. Женщины выбирали жертвами людей, стоящих в очереди в регистратуру. За считанные секунды злоумышленницы вытаскивали телефоны и кошельки из карманов верхней одежды пациентов, а потом быстро уходили из здания.

Как писали «ФАКТЫ», ранее камеры наблюдения помогли вычислить воров, специализирующихся по кофейням.

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