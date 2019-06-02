Джошуа – Руис: судейские записки на момент остановки боя (фото)

Спорт

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе между обладателем титулов Энтони Джошуа и обязательным претендентом Энди Руисом из Мексики завершился в седьмом раунде сенсационным поражением ранее непобедимого британца.

Примечательно, что на момент остановки боя Руис, несколько раз по ходу поединка отправивший звездного британца на настил ринга, минимально лидировал согласно судейским запискам. Двое из трех рефери, британец Майкл Александер и американка Джули Ледерман, отдавали предпочтение мексиканцу — 57:56, в то время как один, канадец Паскуале Прокопио, с аналогичным счетом видел текущим лидером Джошуа.

Согласно статистике, опубликованной на сайте проекта компьютеризированной системы Compubox, Руис нанес больше ударов по Джошуа, да и точность их была немного выше, чем у британца.

«Я усердно тренируюсь, я остаюсь преданным делу, и меня сегодня вечером победил хороший боец. Будет интересно посмотреть, как далеко он зайдет, так что удачи ему, а я должен прийти в норму. Это все часть истории и путешествия. Ты знаешь, когда твои ноги повсюду, ты просто пытаешься стабилизировать свой разум, все свое тело. Поздравляю первого в истории мексиканского чемпиона в супертяжелом весе. Я должен получить реванш. Это риск, на который мы пойдем, но мы оправимся. Пока Руис чемпион. Просто помните об этом, сейчас он чемпион. Я вернусь», — поделился Джошуа своими эмоциями после первого в карьере поражения в эфире телеканала Sky Sport.

Руис же не скрывал своей радости. «Без моего отца этого никогда бы не случилось. Я чувствую себя счастливым. Я всегда мечтал об этом, не могу поверить, что моя мечта сбылась. Хочу поблагодарить мою команду и родных. Я на седьмом небе от счастья. Я впервые в карьере оказался в нокдауне, однако это раззадорило меня ещё сильнее. Так что спасибо Богу за это. В моих венах течет мексиканская кровь, я доказал это. Я чувствовал, что Джошуа потрясен, но не хотел бросаться на него. Я целенаправленно работал по корпусу и придерживался плана на бой. Прямо сейчас я хочу отпраздновать победу. Это историческое достижение для Мексики», — передает слова боксера из Центральной Америки издание Daily Express.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал четыре чемпионских пояса.

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