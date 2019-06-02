Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал четыре чемпионских пояса: лучшие моменты боя

Спорт

Сенсацией завершился бой между обладателем между обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBА, WBO и IBO в супертяжелом весе доселе непобедимым британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендентом на титулы мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), который прошел в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Боксер из Центральной Америки, который оказался тяжелее своего звездного соперника на девять килограммов, продемонстрировал, что, несмотря на это, пребывает в отличной форме и с первого же раунда начал агрессивно атаковать звездного Джошуа. Бой мог закончиться уже в третьем раунде, когда Энтони оказался в нокдауне, но на тот момент британца спас гонг об окончании трехминутки.

Впрочем, обладатель чемпионских поясов лишь отсрочил свое первое поражение в карьере. После того, как Джошуа еще несколько раз оказался на настиле ринга, рефери принял решение об остановке боя в седьмом раунде.

Таким образом, Энди Руис, который стал претендентом на титульный бой лишь после того, как американец Джаррелл Миллер попался на допинге, сенсационно отобрал чемпионские пояса у Энтони Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко назвал поражение от Джошуа «лучшим днем в карьере».

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