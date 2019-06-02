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MONATIK отыграл грандиозный концерт на «Олимпийском»: яркие фото и видео
Популярный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) дал концерт на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В сеть попали фото и видео с этого события.
Пользователи в сети делятся впечатлениями от концерта.
«Вот это разгон», — написал один из них.
«Артист с большой буквы! В восторге от концерта!» — добавила другая.
«Побывали в космосе», — пишет третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала редкое семейное фото. Она опубликовала в Instagram трогательный снимок с подросшими сыновьями, которые пришли поддержать отца на репетиции его первого сольного концерта на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Поклонникам очень понравились семейные фото и видео. Они отмечают, что мальчики заметно подросли и засыпали их комплиментами.
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