Шоу-бизнес

MONATIK отыграл грандиозный концерт на «Олимпийском»: яркие фото и видео

Популярный исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) дал концерт на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В сеть попали фото и видео с этого события.

Пользователи в сети делятся впечатлениями от концерта.

«Вот это разгон», — написал один из них.

«Артист с большой буквы! В восторге от концерта!» — добавила другая.

«Побывали в космосе», — пишет третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала редкое семейное фото. Она опубликовала в Instagram трогательный снимок с подросшими сыновьями, которые пришли поддержать отца на репетиции его первого сольного концерта на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Поклонникам очень понравились семейные фото и видео. Они отмечают, что мальчики заметно подросли и засыпали их комплиментами.

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