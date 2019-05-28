Жена Монатика умилила сеть фото с сыновьями (видео)

Шоу-бизнес

Жена популярного исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева, с которой он недавно побывал в Сан-Франциско, показала редкое семейное фото. Она опубликовала в Instagram трогательный снимок с подросшими сыновьями, которые пришли поддержать отца на репетиции его первого сольного концерта на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны. 6 дней осталось и наконец-то наступит этот долгожданный День», — подписала публикацию Ирина.

Поклонникам очень понравились семейные фото и видео. Они отмечают, что мальчики заметно подросли и засыпали их комплиментами.

«Ваууу, такие милые детки», «Пупсики», «Какие взрослые», «Как же это мило», «Как же повезло этим ребятам с родителями», «Веришь в хорошее благодаря вашей семье», «Милота зашкаливает», «На это можно смотреть вечно, милахи», «Самые ценные зрители!!!» — пишут комментаторы.

Как и раньше, Дмитрий и Ирина не показывают лиц мальчишек. Однако рассекретили их имена. Певец посвятил сыновьям одну из песен нового альбома «LOVE IT ритм».

«Моим»: «Это от души. Для Дани и Платоши», — написал Дмитрий.

Напомним, недавно Монатик выпустил третий студийный альбом «LOVE IT ритм». Презентация новой пластинки состоялась за две недели до масштабного выступления Монатика с программой Stadium Show на НСК «Олимпийский» 1 июня.

«Это не альбом, это жизнь. Жизнь длиной в 33 года. Посвящается всем, кто однажды решился, или все же решится покинуть зону комфорта, родной город и начнет бежать не от проблем, а на встречу к мечтам», — трогательно прокомментировал выход своего альбома Монатик, простой парень из Луцка, покоривший столицу.

В альбом «LOVE IT ритм» вошло 20 треков. Это уже известные композиции «То, от чего без ума», «Цей день», «LOVE IT ритм», «Все, что мне нужно», «Vitamin D», а также абсолютно новые композиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода показала подросшую дочь Тильду, которой исполнился годик. А затем заинтриговала поклонников видео, подогрев слухи о романе с Тиллем Линдеманном.

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