Названа ориентировочная дата реванша Джошуа – Руис

Спорт

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа лишился четырех чемпионских поясов по версиям IBF, WBА, WBO и IBO, проиграв в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden техническим нокаутом в седьмом раунде мексиканцу Энди Руису.

После боя Энтони отметил, что ему необходимо прийти в форму, при этом отметив, что должен получить реванш. А промоутер британца Эдди Хирн уже назвал ориентировочные сроки этого поединка.

«Невероятно! Я все еще шокирован. Я был уверен, что бой будет вскоре остановлен, когда в третьем раунде Джошуа отправил Энди в нокдаун. Эй Джей умеет добивать своего соперника, и я думал, что он его финиширует… Но… Для меня все, что произошло, это до сих пор большой шок. Мы только что стали свидетелями самого громкого апсета всех времен. Однако я не сомневаюсь, что Джошуа вернется еще более лучшим и попытается выиграть реванш. Мы хотим провести этот бой в Англии. Возможно, уже в ноябре или декабре этого года. Но пока Руис может праздновать», — передает слова функционера издание Fightnews.

Добавим, что на момент остановки боя Руис лидировал согласно судейским запискам — двое рефери отдавали мексиканцу минимальное преимущество (57:56), еще один видел текущим лидером Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом, а Фьюри поддержал соотечественника после первого поражения в карьере.

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