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Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом, а Фьюри поддержал соотечественника после первого поражения в карьере (видео)
Сенсационное поражение британца Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) от Энди Руиса из Мексики (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) вызвало вызвало большой резонанс в мире бокса.
Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер, с которым команда Джошуа долгое время вела переговоры об объединительном бое, язвительно высказался в адрес Джошуа. «Он никогда не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состоит из лжи, подарков и противоречий. Теперь мы понимаем, кто от кого бегал», — передает слова Уайлдера издание Boxing Scene.
А вот соотечественник британца Тайсон Фьюри, наоборот, решил поддержать Энтони. «У нас бывают взлеты и падения, но сегодня Джошуа не повезло. Это супертяжелый вес, такое случается. Энтони, отдохни, восстановись, перестройся и возвращайся на ринг», — написал боксер, отличающийся эпатажным поведением, на своей странице в Twitter.
К слову, одним из внимательных зрителей боя Джошуа — Руис был абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, дебют которого в супертяжелом дивизионе был перенесен из-за травмы бицепса. На вопрос одного из журналистов, что он думает о поединке, наш соотечественник ответил своей ставшей уже знаменитой фразой: «I’m feel, I’m very feel».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис лидировал согласно судейским запискам на момент остановки боя с Джошуа.
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