Происшествия

Под Николаевом авто с полицейским попало в смертельное ДТП (фото)

На трассе Р-75 в Николаевской области в районе поселка Кривое Озеро случилось крупное ДТП — столкнулись два автомобиля. ВАЗ-2107 от удара практически развалился, а Renault Logan оказался в кювете.

В аварии погиб 27-летний полицейский из поселка Кривое Озеро. Сотрудник полиции находился в отпуске и на своем «ВАЗе» ехал по трассе «Тимково-Балта». Мужчина умер на месте. Автомобиль при ударе смяло так, что спасателям пришлось воспользоваться специальным деблокирующим оборудованием.

Второй водитель — 34-летний мужчина — от полученных травм скончался в больнице. Жена водителя Renault Logan получила травмы и была госпитализирована.

Причины аварии предстоит выяснить в ходе расследования.

Напомним, ранее в полиции назвали самые распространенные причины ДТП в Украине. В лидерах — превышение скорости и не соблюдение водителями безопасной дистанции. Согласно статистике МВД, в 2018 году на украинских дорогах погибло около трех тысяч человек.

Фото mk.dsns.gov.ua

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