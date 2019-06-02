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Настя Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы: стали известны подробности
Сказочное свадебное путешествие Потапа и Насти Каменских завершилось и молодожены вернулись к работе. Всего через неделю после торжества рэпер и певица расстались: у каждого из них свои дела.
Потап опубликовал снимок с женой около трапа самолета. В подписи он и рассказал, что теперь им предстоит расстаться. «Медовый месяц продолжается! Правда, я — в Одессу на концерт, а Настя — на свои концерты!» — прокомментировал музыкант в Instagram.
В Украину исполнители прилетели на частном самолете.
Потап будет в ближайшие дни заниматься продюсированием группы «MOZGI», а Каменских ждет гастрольный тур (как известно, с 2017 года звездный дуэт распался). Получается, что медовый месяц Насти продлился всего неделю…
Любопытно, что в свадебное путешествие рэпер с любимой отправились не вдвоем, а со своими друзьями. Получается, что молодожены, по сути, и не успели побыть наедине. Но, похоже, что ни Потапа, ни Настю такой поворот событий совсем не расстраивает. В конце концов, они вместе уже много лет и наверняка успели до этого насладиться обществом друг друга.
Потап, кстати, на днях впервые прокомментировал свадьбу с Настей, подтвердив, что скрывал роман с певицей не один год. Пока поклонники терялись в догадках о том, какие именно отношения связывают рэпера и исполнительницу, пара строила планы на семейную жизнь и свадьбу.
Напомним, что Каменских и Потап отпраздновали бракосочетание дважды: сначала на грандиозном банкете в пригороде Киева с друзьями, а потом в скромной обстановке и в тесной компании самых близких друзей. Затем молодожены улетели в свадебное путешествие на частном самолете.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки ожиданиям фанатов, Настя выбрала для свадебного путешествия на райские острова, а Турцию. Во время отдыха Каменских демонстрировала фигуру, которая, между прочим, ничуть не уступает пышным формам Ким Кардашьян.
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