Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян

Шоу-бизнес

Вышедшая в мае замуж за Потапа Настя Каменских продолжает наслаждаться медовым месяцем в роскошном отеле в Турции, радуя поклонников новыми фото с хэштегом #honeymoon («медовый месяц»). На фото Каменских всегда в купальнике, что вполне естественно — в чем же еще ходить на «тропических островах»?

Подписчики оценили прекрасную фигуру Насти, а на одном из фото вообще перепутали ее с Ким Кардашьян.

«Попа, как у Ким», «не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», «Попа лучше чем у Ким», «Красотка моя. Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита», «Ну красиво! Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!!!», «Ким нервно курит в сторонке, а самое главное, все натурэль», — пишут они.

Также подписчицы благодарят певицу за то, что она возвращает им веру в себя: «Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые», «Что даже никто из завистливых женщин не напишет „а тут же дети!!“?», «Круто, когда и девушки восхищаются. Редкость для нас баб. Только вау, женственность зашкаливает».

Сама Настя недавно поблагодарила пользователей за все лестные комментарии и, в очередной раз, разразилась постом на тему своего счастья: «Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях. Я рада рассказывать вам обо всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное, мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества. Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир».

Как известно, Настя Каменских и Потам недавно поженились. Шумную свадьбу гуляли два дня на радость родственникам и еще 250 гостям. После праздника молодые, как и полагается, отправились в свадебное путешествие, причем в направлении к солнечным берегам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молодые супруги Потап и Настя сразу же после свадьбы улетели на частном самолете в медовый месяц. Сладкая парочка отдыхает в элитном отеле в Кемере (Турция). Влюбленные делятся в сети пикантными пляжными фото, показывают себя на романтичных прогулках, а также делятся эксклюзивными фото с закрытой свадебной церемонии. Не обошлось и без снимков сексапильной Насти в купальнике. Потап с удовольствием фотографирует фигуристую жену и хвастается новыми фото.

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