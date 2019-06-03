«Пу#тин – вор!!!»: в центре города в РФ появилась «абсолютно оскорбительная» надпись

Мир

В российском городе Чита на площади Революции появилась надпись, в которой фамилия президента РФ Владимира Путина соседствует со словом, характеризующим человека, осужденного по статье Уголовного кодекса РФ «Кража». Об этом пишет местное издание.

Журналисты указывают, что автор надписи замаскировал фамилию президента России Владимира Путина, добавив между буквами «у» и «т» символ «#». Однако, как пишет газета, прохожие понимают, что означает надпись, которую пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «абсолютно оскорбительной».

Издание напоминает, что в 2018 году житель Татарстана растянул баннер с аналогичной надписью на мосту. Суд оштрафовал его за нарушение правил благоустройства. Однако 30 мая Верховный суд Татарстана отменил наказание, посчитав, что баннер не является «средством наружной информации». Комментируя это решение суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как раз и заявил, что фраза является «абсолютно оскорбительной».

Обнаружив надпись, сотрудники полиции Читы ищут ее авторов. Об этом агентству «Чита.Ру» рассказали 2 июня в пресс-службе управления министерства внутренних дел РФ по Забайкальскому краю.

Напомним, что весной текущего года неизвестные установили в Петербурге «надгробную плиту» президента России Владимира Путина с указанными годами жизни 1952−2019 и надписью «Предал народ России». Также сообщалось о подобной акции в Набережных Челнах (Татарстан).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман заявил в интервью нашему изданию, что в России хозяин Кремля играет роль «пахана», который контролирует ситуацию, разбирает конфликты и выносит свои вердикты. По мнению Эйдмана, если его убрать из этой системы, начнется война всех против всех. Поэтому они все очень заинтересованы в том, чтобы он существовал. Они боятся: если не будет Путина, конкуренты набросятся и сожрут их.

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