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«Крыша» стала хозяином: почему в Путине заинтересованы олигархи, которых он под себя подмял
Российские олигархи, которых подмял под себя президент РФ Владимир Путин, боятся, что в случае его исчезновения они будут «съедены» конкурентами. В сложившейся в России системе хозяин Кремля играет роль «пахана», который контролирует ситуацию, разбирает конфликты и выносит свои вердикты.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман. «Если его убрать из этой системы, начнется война всех против всех. Поэтому они все очень заинтересованы в том, чтобы он существовал. Они боятся: если не будет Путина, конкуренты набросятся и сожрут их», — отметил он.
Исследователь подчеркивает, что нынешнего хозяина Кремля к власти привели часть олигархата и ельцинская семья. Он им был нужен для сбережения «распиленных» и приватизированных в 90-х годах прошлого века государственных ресурсов. «Они воспринимали Путина и вообще российскую власть как некую службу охраны их собственности, их капиталов. Но, как часто бывает: тот, кто охраняет, тот и имеет. „Крыша“ часто становится подлинным хозяином. И постепенно Путин произвел определенные перераспределения этой собственности в пользу себя и своего близкого окружения», — подчеркивает Игорь Эйдман.
Впрочем, по его словам, часть старого олигархата сохранила свои позиции. Это касается, в частности, Дьяченко, Абрамовича, Волошина, Чубайса, Юмашева, которые чувствуют себя в путинской России вполне комфортно. В то же время Владимир Путин избавился от тех, кто пытался претендовать на власть и лез в политику — Гусинского, Березовского, Ходорковского…
«Путин, по моему мнению, играет роль такого пахана, вора в законе, который разводит и судит, распределяет ресурсы, расставляет других, более мелких, воров в ряд и говорит: тебе то-то, тебе сё, тебе „Газпром“, тебе „Роснефть“, тебя выгоняем, ты плохой, крысятничаешь, у своих воруешь, ты сядешь в тюрьму или уйдешь из нашего воровского круга», — считает Игорь Эйдман.
По его мнению, российские олигархи очень заинтересованы в сохранении сложившейся ситуации. «Если его убрать из этой системы, начнется война всех против всех. Поэтому они все очень заинтересованы в том, чтобы он существовал. Они боятся: если не будет Путина, конкуренты набросятся и сожрут», — отметил он и добавил, что это касается как олигархата ельцинских времен, так и уже путинских. «Все они заинтересованы в Путине как воровском верховном арбитре», — резюмирует Игорь Эйдман.
Полный текст интервью Игоря Эйдмана читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Россией правит „вор в законе“, если его убрать, начнется война».
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