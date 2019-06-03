Наука и технологии

В сервисах Google произошел масштабный сбой: что известно на данный момент

Вечером 2 июня в работе сервисов Google случился масштабный сбой. Пользователи жаловались на невозможность отправить почту через Gmail, возникли проблемы с авторизацией и входом на Youtube. Также перебои в работе коснулись сервисов Viber, Snapchat, Vimeo и других, использующие для хранения данных «облако» Google. По той же причине ряд интернет-магазинов просигнализировали о трудностях с прохождением платежей.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, но сервис Downdetector показывает, что сбой был глобальным. В том числе проблемы наблюдались в странах Восточной Европы.

Проблемы продолжались более четырех часов. В некоторых странах жалуются, что до сих пор не могут зайти в Gmail и на Youtube, несмотря на то, что специалисты Google отчитались об устранении сбоя.

3 июня около 3.30 ночи (по Киеву) в Google нашли источник проблем. Оказалось, что облачный сервис Google пострадал из-за перегрузки. К сбою привело большое количество заходов на ресурс со стороны американских пользователей.

Устраняли проблему более четырех часов. Представители Google пообещали, что постараются усовершенствовать систему и предотвратить дальнейшие поломки.

Напомним, в апреле в работе сервисов Google случился сбой, пострадали в том числе и жители Украины. А 30 мая перебои в работе наблюдались на популярном видеохостинге YouTube.

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