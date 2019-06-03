Слезы Джамалы и Дзидзьо на коленях: самые яркие моменты «слепых прослушиваний» «Голос. Діти-5»

Шоу-бизнес

В эфир вышел второй выпуск популярного вокального проекта «Голос. Діти-5» («1+1»). Во время очередного этапа прослушиваний зрители стали свидетелями нешуточной борьбы за самых талантливых участников, которая разгорелась между тренерами: группой «Время и Стекло», Дзидзьо и Джамалой.

— Это самый сильный кастинг за всю историю проекта, — сказала Надя, начиная отбор.

Первым на сцену вышел 12-летний Артем Шайжолов из Запорожья говорит, что благодаря пению у него много поклонниц.

— Я приехал на проект, чтобы стать звездой всей Украины, — заявил Артем перед выходом на сцену.

Зажигательное исполнение «Uptown funk» заставило тренеров танцевать на своих местах. К Артему развернулись Дзидзьо и Джамала. Парень пошел в команду к Джамале, которая, не выдержав, спела в дуэте с ним на бис.

9 летняя Моника Глазер призналась, что давно мечтала стать звездой. Трогательная исполнение песни «Hallelujah» заставила развернуться кресла всех трех тренеров.

— Весь зал влюбился в тебя, — сказала Надя.

— Ты — ангел! — сказал Дзидзьо и пригласил к себе в команду.

Моника выбрала команду «Время и Стекло».

— Классная малая, завидую, — признался Дзидзьо.

14-летняя армянка Майрамик Авоян приехала из Канева Черкасской области.

— Папа всегда говорит мне, что я должна быть примером, — призналась девочка. - Внешность — не главное. Главное, что у человека внутри.

Исполнение композиции «Водограй», к сожалению, не развернуло тренеров.

— Позанимайся еще один год, и ты точно победишь, — сказал девочке Дзидзьо.

— Я жду тебя в следующем году, — сказала Джамала.

Тренеры вспомнили о случаях буллинга в своей жизни. Оказалось, что однажды лицо Джамалы измазали виноградом за то, что девочка любила петь.

12-летняя София Бышова из Одессы призналась, что живет музыкой.

— Моя мечта стать всемирно-известной певицей, — сказала София.

На первых же нотах к девочке повернулась Джамала. Затем Позитив с Надей, а на последних аккордах — Дзидзьо.

— Я безумно счастлива, — призналась София.

— Мне понравилось, как ты чувствовала песню, — сказала Джамала.

После а-капельного исполнения хита Уитни Хьюстон, перед Софией на колени стали Позитив и Дзидзьо. Позитив даже исполнил акробатический трюк, и София выбрала группу «Время и Стекло».

7-летняя Вероника Морская из Белой Церкви занимается вокалом с пяти лет. Она была победительницей конкурса «Черноморские игры» и «Україна має талант».

— Я не мог к тебе не повернуться, — сказал Дзидзьо, который узнал девочку по прошлому проекту.

14-летний Максим Комисарчук из Черновцов занимается смешанными единоборствами и мечтает о сцене.

— Спорт помогает мне достигать успехов, — сказал Максим.

Максим исполнил хит «Perfect», развернув кресла Дзидзьо и «Время и Стекло».

— Ты очень современно звучишь, — сказала Надя Дорофеева.

Максим выбрал «Время и Стекло», став первым парнем в их команде.

10-летняя Богдана Школьная приехала на проект из Ивано-Франковска. Она не видит правым глазом, врачи запретили ей физические нагрузки, но музыка помогает не отчаиваться.

- Люди, забудьте про свои страхи, — сказала Богдана, выходя на сцену.

Увы, песня «Bird Set Free» так и не смогла развернуть тренерские кресла.

— Приезжай к нам в следующем году, — сказала Надя Дорофеева.

13-летняя Аделина Иордаки из Молдовы очень популярна в своей стране. На «Голосе» ее даже поддержала София Ротару, пожелав удачи.

Песня «Mama knows best» развернула все тренерские кресла.

— Ты настоящая артистка, — сказал Позитив.

— Я оцепенела от вашего выступления, — сказала Джамала. — Вы — взрослая певица!

Аделина выбрала команду «Время и Стекло».

11-летний Артур Галас живет в маленьком городке на границе с Польшей. Он уже выступал на Дне своего города, а теперь мечтает попасть в команду к Дзидзьо.

Хит «Де би я» Сергея Бабкина в исполнении Артура не смог развернуть тренерские кресла.

— Все было хорошо, но тебе надо еще поработать над техникой, — сказала Джамала. — Возвращайся к нам на следующий год.

Дзидзьо вырвал из бороды волос и подарил его Артему, сказав, что он принесет ему удачу.

10-летняя Кира Полонская из Днепра мечтает стать певицей и актрисой. Песня «Океанами стали» на последней ноте развернула кресло Дзидзьо.

Десятилетний Егор Уманец из Одессы пришел на проект в надежде, что отец поверит в его талант. Папа мальчика — известный в городе хирург, и хочет, чтобы сын пошел по его стопам. Отец Егора убежден, что настоящий хирург должен обладать силой духа, а потому отдал сына на бокс. У Егора хорошо получалось, он даже побеждал в турнирах, но мальчик оставил бокс и пошел на вокал. Юный певец говорит, что чувствует себя счастливым только тогда, когда поет лирические песни. Хотя одноклассники также не разделяют любовь Егора к музыке, и это становится поводом для насмешек.

— Драки — это не мое, — сказал Егор. — Мне не нравится причинять людям боль. «Голос. Діти» — это была моя мечта. Я хочу попросить всех взрослых помогать своим детям и верить в них.



Для слепых прослушиваний парень выбрал песню Джамалы «Шлях додому» и звездный тренер была настолько поражена вокалом, что развернулась к вокалисту.

— Я думала, что это девочка, правда, — сказала Джамала. — Первый раз у меня такое, что я не угадала.

После выступления Егора, певица поднялась на сцену и спела вместе с ним.

— Я уверена, что после такого выступления папа будет больше верить в вокал своего сына, — сказала Надя Дорофеева.

Одной из самых ярких участниц стала 12-летняя Cофия Иванько из семьи айтишников. Девочка знает языки программирования и уже в юном возрасте может разработать свой сайт. Но как признается сама девочка, больше она любит творчество.

— Я начала петь в 5 лет, мама услышала, что у меня хороший голос и отдала на вокал, и параллельно меня обучали программированию, — сказала София. — Родители не настаивают, чтобы я шла по их стопам, а позволяют мне сделать собственный выбор. Я рисую, пишу песни, так я показываю себя настоящую. Я пришла на проект и за тем, чтобы показать моим сверстникам, чтобы они пробовали себя в разных сферах.

На слепых прослушиваниях она спела песню Cranberries — Zombie, развернула все кресла и выбрала команду Джамалы.

Поддержать Софию за сценой пришла мама Елена, дав, после выступления дочери эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

— Когда вы заметили, что Софийка хорошо поет?

— Ей не было и пяти лет. На утренниках она попадала в нотки и как-то выделялась вокально на фоне других деток. Я решила, что нужно попробовать эти способности развить и отвела ее за ручку в Дом культуры железнодорожников. В юности я тоже пела, поэтому решила и сама позаниматься, вот так мы и ходили на вокал вдвоем. А месяца через четыре нам предложили съездить на конкурс в Болгарию. Соня принимала участие в самой маленькой возрастной группе, я в старшей. Тогда мы заняли второе или третье место. Это был замечательный опыт.



Знаете, я вспомнила один, может быть, знаковый для нас случай. Зима, Софийке было пять лет, очень холодный день и снег буквально лепил в лицо. Я вела ее за ручку на урок вокала, мы очень спешили и тогда я подумала: «Она же такая маленькая, зачем тащить ребенка на урок? Все сейчас с детками сидят по домам, пьют теплый чай, а мы вдвоем под этим снегом». И тогда, мне внезапно пришла мысль, что может быть однажды, когда Соня станет известной певицей, я буду рассказывать эту историю и смеяться с этого случая.

— Как вы помогаете Софии развивать вокальный талант?

— Мы с мужем стараемся дать Соне максимум, из того, что можем. Например, очень долго искали хорошего преподавателя по вокалу. Сейчас с ней занимается педагог, который стал ее творческим папой. Благодаря его поддержке, она начала писать песни. Сначала это были обрывки, а сейчас уже завершенная композиция.

8-летняя киевлянка Дарина Вицан призналась, что ее мечта — познакомится со знаменитой певицей Ниной Матвиенко. На «Голосе» девочка спела легендарный хит Нины Митрофановны «Квітка-душа».

Первым к Дарине развернулся Дзидзьо, а на последних минутах — Джамала. Когда Дарина со сцены рассказывала тренерам о своей мечте, к ней вышла Нина Матвиенко, которая все время выступления слушала девочку за кулисами. Счастливая Дарина вместе с легендарной певицей спела в дуэте, а затем сделала свой выбор — пошла в команду Дзидзьо.

Лидерами по количеству участников стали Надя Дорофеева и Позитив, набрав в свою команду четырех вокалистов. Команды Дзидзьо и Джамалы пополнились тремя.

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