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Есть два фактора: Ярош рассказал, как развалить Россию
Украинским националистам, если они хотят не отсиживаться в обороне, а нанести удар по России, достаточно сосредоточиться на двух целях. История показывает, что победить империю можно, обостряя религиозные разногласия и этнические противостояния в РФ, о которых упоминают политологи. Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.
«Там целая куча деструктивных факторов, которые могут помочь ее (Россию) развалить… Религиозный и этнический — два главных фактора в развале империй за всю историю», — объяснил Ярош в интервью «Обозревателю».
Так, например, по мнению Яроша, развалу России могут поспособствовать активные мусульмане: «Ислам. Это главный фактор, который должен уничтожить Россию — по религиозному признаку».
Второй вид противостояния в России, который украинцы могут обернуть в свою пользу, это постоянные конфликты между центром РФ и регионами:
«Сибирь кормит Россию, потому что именно там сконцентрировано самые большие залежи нефти, газа, золота, бриллиантов … Представьте себе, что за одну ночь будут перекрыты все газо- и нефтепроводы, идущие на Европу. Это — конец. РФ теряет свой имидж государства сырьевого донора для Европы — и все, конец… Сибирь, Иркутская или Челябинская область, любая другая могут эти вопросы поднимать».
«При активности наших спецслужб мы бы все процессы по ликвидации главной угрозы для украинской государственности могли бы быстро и качественно реализовать. А если этого не делать, то так и будет кремлевская клика относиться к нам как к «несостоявшемуся государству», — подытожил Ярош.
Напомним, исследователь путинизма Игорь Эйдман в интервью «ФАКТАМ» обратил внимание на «ползучую китаизацию» в регионах Сибири и Дальнего Востока. Теоретически этот процесс может привести к полному отпадению указанных регионов от России.
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