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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1997
Скульптор: Francisco Catalá
Размер: 20×41 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
На днях, проплывая свой очередной утренний километр, попытался подсчитать, сколько же всего за 20 с лишним лет ежедневных заплывов провёл времени в воде наедине с самим собою. Ну, иногда, правда, не только с самим собой, а и со стихией морской. Ведь за все эти годы пришлось преодолевать океанские и морские волны в самых разных частях света… Получилось приблизительно пять месяцев ''чистого времени'' преодоления дистанции, сравнимой по длине с пересечением Атлантического океана из Европы в Америку плюс половине обратного пути в Европу. Цифры для меня, к водному спорту никакого отношения не имеющему, кажутся внушительными. Но если представить людей, профессионально занимающихся плаванием, и суммарную длину дистанции, покорённой ими за все годы тренировок, то мои скромные достижения на этом фоне выглядят ничтожно маленькими и не заслуживающими даже вашего внимания.
А заняться этими подсчётами я решил перед тем, как познакомить вас с героем сегодняшнего рассказа — Джонни Вайсмюллером, родившимся ровно 115 лет назад в Богом забытом румынском городке Тимишоара и переехавшим в младенческом возрасте с родителями в Америку, а уже именно там ставшим легендой мирового плавания и мирового кинематографа. Да, в такое необычное сочетание его фантастической славы, на первый взгляд, трудно даже поверить, но Вайсмюллер сумел достичь невиданных высот и в спорте, став 5-кратным олимпийским чемпионом по плаванию на короткие дистанции, и знаменитым на весь мир исполнителем роли Тарзана в шести незабываемых фильмах, снятых киностудией Metro-Goldwyn-Mayer в 1930-х годах.
Причём, следует заметить, что достижения скромного мальчика из бедной немецкой семьи были по-своему уникальными и в спорте, и в кино. Ему суждено было первым в мире преодолеть в плавании на 100 метров исторический барьер — и выйти из одной минуты, а затем ещё на этой и других коротких дистанциях установить 67 мировых рекордов! И ему же суждено было стать автором узнаваемого всеми крика ''человека-обезьяны'' из фильмов, которые до сих пор с огромным удовольствием смотрят миллионы людей в разных странах.
За свои выдающиеся достижения Джонни Вайсмюллер больших денег заработать так и не смог. Выйдя на пенсию, он основал небольшую компанию, владевшую сетью плавательных бассейнов. Правда, назвать этот бизнес успешным было бы явным преувеличением. Зато до сих пор можно говорить о небывалой славе, выпавшей на долю скромного человека, сумевшего в своей жизни всего добиваться только благодаря редкой трудоспособности и таланту от Бога.
Сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!