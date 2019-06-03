- 11:08 Зеленский выйдет на первый брифинг в неожиданной компании: названы дата и место
- 11:03 Не понравилась: Саакашвили рассказал, как в Киеве пробовал марихуану
- 10:50 Пьяная стрельба полицейских по ребенку под Киевом: юрист указала на важный момент
- 10:49 С появлением на небе молодого месяца наступает праздник разговения: как его отмечать
- 10:30 Дочь Началовой не вернется к отцу
- 10:28 Ярош обвинил Зеленского в потере Крыма: сделано громкое заявление
- 10:26 Украина – Сербия: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
- 10:15 Захватить Керченский мост: Украине подсказали, как заставить Путина вернуть Крым
- 10:14 Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
- 10:02 «Мои девочки вернутся в Украину»: продавший почку иракец отвоевал всех дочек у матери-алкоголички
- 10:00 Вакарчук — политикам: не обещайте людям быстро закончить войну
Пьяная стрельба полицейских по ребенку под Киевом: юрист указала на важный момент
В скандальной истории с полицейскими, ранившими в голову ребенка, статья обвинения еще не окончательная. Ее могут пересмотреть, в том числе и в сторону ужесточения. Сейчас важно, чтобы происшествие не свелось в итоге к делу о хулиганстве. Об этом заявила юрист Анна Маляр, комментируя уголовное производство по факту ЧП в Киевской области.
«Неосторожное нанесение тяжких телесных повреждений — это первичная квалификация, ее еще могут изменить. Многое зависит от того, что установит следствие. Ведь по состоянию на сейчас неизвестно, кто из них (двух полицейских) попал в ребенка. Может быть, что и не установят. Если они оба брали оружие в руки и оба ничего не помнят, не найдется свидетелей, то будет довольно сложно установить истину», — отмечает юрист.
«Искренне желаю следователем и суду установить, кто именно сделал роковой выстрел, и не сойти в квалификации на хулиганство», — добавила Маляр.
Напомним, в Киевской области двое полицейских открыли на улице стрельбу. Был ранен в голову пятилетний мальчик. Подозреваемых задержали, но статью обвинения в итоге смягчили. Вместо статьи о преступлении группой лиц по предварительному сговору (санкция предполагает до восьми лет тюрьмы) дело расследуется как неосторожное тяжкое телесное повреждение (максимум — два года ограничения свободы).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!