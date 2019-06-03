Пьяная стрельба полицейских по ребенку под Киевом: юрист указала на важный момент

Происшествия

В скандальной истории с полицейскими, ранившими в голову ребенка, статья обвинения еще не окончательная. Ее могут пересмотреть, в том числе и в сторону ужесточения. Сейчас важно, чтобы происшествие не свелось в итоге к делу о хулиганстве. Об этом заявила юрист Анна Маляр, комментируя уголовное производство по факту ЧП в Киевской области.

«Неосторожное нанесение тяжких телесных повреждений — это первичная квалификация, ее еще могут изменить. Многое зависит от того, что установит следствие. Ведь по состоянию на сейчас неизвестно, кто из них (двух полицейских) попал в ребенка. Может быть, что и не установят. Если они оба брали оружие в руки и оба ничего не помнят, не найдется свидетелей, то будет довольно сложно установить истину», — отмечает юрист.

«Искренне желаю следователем и суду установить, кто именно сделал роковой выстрел, и не сойти в квалификации на хулиганство», — добавила Маляр.

Напомним, в Киевской области двое полицейских открыли на улице стрельбу. Был ранен в голову пятилетний мальчик. Подозреваемых задержали, но статью обвинения в итоге смягчили. Вместо статьи о преступлении группой лиц по предварительному сговору (санкция предполагает до восьми лет тюрьмы) дело расследуется как неосторожное тяжкое телесное повреждение (максимум — два года ограничения свободы).

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