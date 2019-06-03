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Зеленский выйдет на первый брифинг в неожиданной компании: названы дата и место
Владимир Зеленский решил провести свой первый брифинг в статусе президента. Мероприятие назначено на 13.00 3 июня. Место для брифинга выбрано нетрадиционное: вместо зала для пресс-конференций Зеленский пригласил журналистов на крыльцо администрации президента.
Тема брифинга не озвучивалась, но на нее намекает присутствие второго спикера. На брифинге вместе с Зеленским будет выступать Леонид Кучма, занимавший пост президента Украины в 1994—2005 годах. До 2018 года Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах. Отметив свой 80-летний юбилей, Кучма решил отойти от работы в ТКГ, уступив дорогу молодым.
Напомним, ранее было анонсировано, что готовится визит Зеленского в Германию, где будет обсуждаться «перезапуск» Минских соглашений по Донбассу.
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