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Собчак засветилась на отдыхе с бывшим мужем (фото)
Звездная пара Ксения Собчак и Максим Виторган даже после официального заявлении о расставании и якобы новом романе журналистки с режиссером Богомоловым, заставляет усомниться в том, что они больше не вместе.
Недавно они с маленьким сыном Платоном отдыхали в Испании. А на днях пара засветилась на Кипре. Ксения и Максим посетили звездную вечеринку, специальной гостьей которой стала американская певица итальянского происхождения Лаура Перголицци, известна как LP. Собчак и Виторган похвастались в сети фото выступления звезды. Судя по снимкам, сидели они не рядом, Богомолова с Ксенией тоже не было.
На следующий день они были замечены вместе на пляже. В распоряжении издания Super оказалось фото, на котором Ксения в больших черных очках и кепке сидит на шезлонге рядом с Виторганом. Как сообщили очевидцы, пара пребывала в прекрасном настроении, оживлённо о чём-то беседовала и смеялась.
Напомним, Ксении Собчак приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместе путешествует и посещает светские мероприятия. Их видели вместе в Париже, на отдыхе в Италии. Однако официально Ксения не говорит об этих отношениях.
В марте 2019 года Максим и Ксения подтвердили, что живут раздельно, но продолжают воспитывать маленького Платона. Ради него сохранили дружеские отношения.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что после того, как Собчак побывала в гостях у Филиппа Киркорова и увидела его огромную гардеробную, она почувствовала себя нищебродом.
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