27.07 / 27.32 30.73 / 31.20
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ксения Собчак больше не скрывает роман с Богомоловым (фото)

17:22 21 марта 2019 157
Ксния Собчак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о разводе с Максимом Виторганом после пяти лет брака, больше не скрывает свой роман с режиссером Константином Богомоловым. Вместе они появились на светском мероприятии в честь дня рождения продюсера Михаила Друяна и продемонстрировали нежные чувства.

Во время празднования в ресторане Богомолов со сцены исполнял песню «Снег» Ирины Билык, а потом с микрофоном спустился в зал, подошел к Собчак, нежно обнял ее и закружил в танце. В ответ Ксения обнимала режиссера и загадочно улыбалась. Видео опубликовала в сети Светлана Бондарчук, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука.

Напомним, слухи о романе Собчак и Богомолова возникли несколько месяцев назад после драки с Максимом Виторганом. Некоторое время стороны не комментировали ситуацию. Тем временем Ксения появлялась с режиссером на светских мероприятиях, летала с ним за границу. Как утверждает Ксения, ей удалось сохранить дружеские отношения с Максимом. Богомолов также поддерживает отношения с бывшей супругой Дарьей Мороз, с которой Собчак устроила перепалку в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что скандальная балерина Анастасия Волочкова в интервью Собчак шокировала признанием о романе с Керимовым и потерянном ребенке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
+7

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины