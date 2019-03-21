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Ксения Собчак больше не скрывает роман с Богомоловым (фото)
Известная российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о разводе с Максимом Виторганом после пяти лет брака, больше не скрывает свой роман с режиссером Константином Богомоловым. Вместе они появились на светском мероприятии в честь дня рождения продюсера Михаила Друяна и продемонстрировали нежные чувства.
Во время празднования в ресторане Богомолов со сцены исполнял песню «Снег» Ирины Билык, а потом с микрофоном спустился в зал, подошел к Собчак, нежно обнял ее и закружил в танце. В ответ Ксения обнимала режиссера и загадочно улыбалась. Видео опубликовала в сети Светлана Бондарчук, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука.
Напомним, слухи о романе Собчак и Богомолова возникли несколько месяцев назад после драки с Максимом Виторганом. Некоторое время стороны не комментировали ситуацию. Тем временем Ксения появлялась с режиссером на светских мероприятиях, летала с ним за границу. Как утверждает Ксения, ей удалось сохранить дружеские отношения с Максимом. Богомолов также поддерживает отношения с бывшей супругой Дарьей Мороз, с которой Собчак устроила перепалку в сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что скандальная балерина Анастасия Волочкова в интервью Собчак шокировала признанием о романе с Керимовым и потерянном ребенке.
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