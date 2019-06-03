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Гибель Рейеса: названа причина автокатастрофы (фото, видео)
В понедельник, 3 июня, в городе Утрера похоронят бывшего футболиста «Севильи», «Реала», «Арсенала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в прошлую субботу в автокатастрофе.
Первые данные экспертизы, проведенной на месте аварии, показали, что у автомобиля, двигавшегося на скорости 237 км/ч, лопнула шина, сообщает Mundo Deportivo.
Эксперты предполагают, что покрышка лопнула из-за того, что в шинах было низкое давление. По имеющимся данным, автомобиль не эксплуатировался в течение нескольких месяцев.
Напомним, что трагедия произошла на участке трассы между Севильи и Утрерой около полудня 1 июня. Автомобиль «Мерседес», за рулем которого предположительно сидел 35-летний Рейес, вылетел с дороги и загорелся. В салоне авто также находились два двоюродных брата Хосе Антонио — Жонатан Рейес и Хуан Мануэль Рейес. Первый скончался на месте, второй с 65% ожогов тела был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.
В воскресенье, 2 июня, с пятикратным победителем Лиги Европы, чемпионом Англии и Испании Хосе Антонио Рейесом простились на стадионе его родной «Севильи». Друга и бывшего одноклубника проводили в последний путь капитан «Реала» Серхио Рамос, футболист «Барселоны» Иван Ракитич, полузащитник «Севильи» Хесус Навас, игрок «Бетиса» Хоакин и многие другие.
Капитан «Реала» Серхио Рамос
2 июня 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Чехии Йозеф Шурал погиб в автомобильной аварии.
Фото Getty Images, Twitter ФК «Севилья», as.com
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