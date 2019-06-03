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Гройсман запустит энергорынок в срок, — СМИ
Своевременный запуск рынка электроэнергии станет ответом премьер-министра на критику президента в адрес правительства. Об этом говорится в материале издания «Капитал».
Авторы утверждают, что бизнесмен Игорь Коломойский лоббирует отсрочку на неопределенное время запуска рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года. Ведь его ферросплавному бизнесу выгодно сохранение ручного регулирования цен на электроэнергию, что позволяет некоторым получать ее по льготному тарифу. Однако попытки отложить старт рынка руками депутатов провалились, и вопрос подняли на уровень СНБО, на заседании которого правительству дали две недели на согласование позиций.
«Очевидно, сторонники отсрочки рынка не рискнули торпедировать его через СНБО с ходу… И бросили мяч на поле правительства, которому предстоит за оставшийся до времени „Ч“ месяц минимизировать все потенциальные угрозы», — говорится в статье.
Автор пишет, что с главой Кабмина у нового президента отношения не задались, в своей инаугурационной речи он настоятельно порекомендовал всем членам правительства уйти в отставку. Поэтому запуск рынка электроэнергии 1 июля станет ответом Гройсмана на критику со стороны президента.
«Плясать под дудку Коломойского совсем не в интересах премьер-министра. Владимир Гройсман уже нацелился на парламент, и для него своевременный запуск рынка — не только дело чести, но и финальный аккорд премьерской каденции, на котором он сможет строить свою политическую карьеру, как чиновника, впервые в истории Украины добившегося своевременной реализации реформы, на которой уже много лет настаивают ЕС и США», — считает автор материала.
По его мнению, запуск реформы станет также тестом на способность принимать решения в интересах государства, а не людей из своего окружения и для президента.
«Для Владимира Зеленского своевременное введение рынка электроэнергии — возможность продемонстрировать способность говорить „нет“ людям из близкого окружения, которые агрессивно давят на президента, требуя удовлетворения своих бизнес-аппетитов в ущерб интересам государства», — утверждается в материале.
31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Формальным поводом для проведения заседания СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков. Наиболее резонансным вопросом, рассматриваемым СНБО, был новый рынок электроэнергии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на отмене закона «О рынке электроэнергии» публично настаивает бизнесмен Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются одними из крупнейших промышленных потребителей электроэнергии в Украине.
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