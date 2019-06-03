Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020

Спорт

В пятницу, 7 июня, сборная Украины на 34-тысячной «Арене Львов» проведет очередной матч в отборочной группе Евро-2020 против 29-й команды рейтинга ФИФА Сербии («желто-синие» — на 27-й позиции).

Напомним, что команда Андрея Шевченко на старте квалификации сыграла в Лиссабоне вничью с португальцами и вырвала победу на поле Люксембурга, а подопечные Младена Крстаича на выезде разошлись миром с Португалией.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — СЕРБИЯ

Кстати, в 16 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного поражения — 14 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 38:9).

Что же касается непосредственно «Арены Львов», где сыграют подопечные Шевченко и Крастаича, то для нашей команды предстоящая встреча будет 11-й на этом стадионе. Ранее наши не смогли одолеть оппонента только дважды (в товарищеских встречах с Чехией — 0:0 и с Латвией — 1:1). Остальные оппоненты, как и на «Украине», были нашими обыграны.

В прямой телетрансляции встречу Украина — Сербия 7 июня покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния во Львове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на матч Украина — Сербия.

Фото ffu.ua



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