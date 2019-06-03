- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
- 13:29 Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
- 13:26 На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины
- 13:19 Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
- 13:16 Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
- 13:13 После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
- 13:10 В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото
- 13:08 «Спільна справа» и «Сила права» объединяются, — Данилюк
- 13:04 28-летний парень арестован за изнасилование собственной матери
- 12:56 Где в Украине снимали сериал "Чернобыль": главные локации
- 12:50 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
В пятницу, 7 июня, сборная Украины на 34-тысячной «Арене Львов» проведет очередной матч в отборочной группе Евро-2020 против 29-й команды рейтинга ФИФА Сербии («желто-синие» — на 27-й позиции).
Напомним, что команда Андрея Шевченко на старте квалификации сыграла в Лиссабоне вничью с португальцами и вырвала победу на поле Люксембурга, а подопечные Младена Крстаича на выезде разошлись миром с Португалией.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — СЕРБИЯ
Кстати, в 16 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного поражения — 14 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 38:9).
Что же касается непосредственно «Арены Львов», где сыграют подопечные Шевченко и Крастаича, то для нашей команды предстоящая встреча будет 11-й на этом стадионе. Ранее наши не смогли одолеть оппонента только дважды (в товарищеских встречах с Чехией — 0:0 и с Латвией — 1:1). Остальные оппоненты, как и на «Украине», были нашими обыграны.
В прямой телетрансляции встречу Украина — Сербия 7 июня покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния во Львове.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на матч Украина — Сербия.
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.