Где в Украине снимали сериал "Чернобыль": главные локации

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В понедельник, 3 июня, американский телеканал HBO покажет заключительную, пятую серию мини-сериала «Чернобыль». Она называется «Вечная память». «Чернобыль» вызвал огромный интерес во всем мире. Еще до завершения показа он возглавил рейтинг самых популярных телесериалов в истории! Автором сценария является американец Крейг Мазин. Режиссером стал швед Юхан Ренк. Это его первый полноценный телепроект, что вызывает еще большее восхищение.

Мазин объединил в сценарии реальных людей с выдуманными персонажами. Роль Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по ликвидации катастрофы в Чернобыле, заместителя директора Института атомной энергии им. Курчатова исполнил британский актер Джаред Харрис. Номинант на премию «Эмми» известен по сериалам «Корона», «Грань» и «Безумцы». Также он сыграл профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».

Шведский актер Стеллан Скарсгард исполнил роль Бориса Щербины, заместителя председателя Совета министров СССР, главу правительственной комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Скарсгард — один из самых известных скандинавских актеров в мире. Сыграл в огромном количестве фильмов и сериалов. Самой большой популярностью из них пользовались «Умница Уилл Хантинг», «Ронин», «Пираты Карибского моря», «Тор», «Мстители», «Мамма Міа!».

Британская актриса Эмили Уотсон сыграла вымышленного персонажа — Ульяну Хомюк, ученую из Института ядерной энергетики Академии наук Белорусской ССР. Она также является по сценарию членом правительственной комиссии.

Интересно, что Уотсон и Скарсгард уже снимались вместе. Это было в 1996 году в фильме культового режиссера Ларса фон Триера «Рассекая волны». Стеллан после этого стал любимым актером фон Триера. Он сыграл еще в четырех его картинах — «Танцующая в темноте», «Догвиль», «Меланхолия» и «Нимфоманка».

Ранее сообщалось, что «Чернобыль» снимали исключительно в Литве. Однако, как выяснила Украинская служба Би-би-си, это не совсем так. Часть съемок все же проводили в Украине. На этом настоял режиссер, хотя это было не очень выгодно HBO, поскольку в нашей стране не действуют финансовые льготы для иностранных кинематографистов, которые есть в Литве.

Организацией съемок занималась украинская компания Radioaktive. В 2018 году в Украине побывали и Скарсгард, и Уотсон, и Харрис. Часть эпизодов снимали на улице Богдана Хмельницкого, а также в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Это было в июне прошлого года. Тогда специально перекрывали движение и пускали исключительно общественный транспорт и машины, которые можно было увидеть на киевских улицах в конце 80-х.

Кроме того, меняли вывески, убирали рекламу, развешивали советские агитационные плакаты, ставили газетные киоски с газетами, выходившими в СССР. Здание «Укринформа» превратили в Музыкальную школу № 132.

Небольшой эпизод, вошедший в третью серию, снимали на Подоле недалеко от кинотеатра «Жовтень». Это были кадры эвакуации киевлян. Актер Владимир Пантелюк вспоминает, что сцена заняла не более семи секунд экранного времени, а снимали ее семь часов. «Многие из нас понятия не имели, что это делается для будущего сериала HBO», — говорит Владимир. Однако он тогда уже обратил внимание на то, какое внимание мелочам уделяла съемочная группа. На военной форме перешивали пуговицы, знаки различия, чтобы все соответствовало тому времени. Массовка вся была украинской — киевляне и жители пригородов.

Институт гидробиологии

Попали в сериал и другие киевские здания, в частности Институт гидробиологии, Киевская госадминистрация, помещения высших учебных заведений — НАУ и КПИ. Внимательный зритель увидит Крещатик и улицу Терещенковскою, а также Припять и Киевское море.

А вот саму Чернобыльскую АЭС решено было не снимать. Натурные съемки велись на Игналинской АЭС в Литве. Кроме того, использовалась компьютерная модель, созданная киевской студией Postmodern digital в 2013 году для съемок сериала «Мотыльки».

Компьютерную модель АЭС создали в киевской студии Postmodern digital

Конечно, все мелочи проконтролировать и учесть было невозможно. Некоторые «ляпы» зрители заметили. Однако подавляющее большинство поставили высший балл реалистичности съемок. Так, американский журналист Слава Маламуд в Twitter анализирует и пересказывает каждую серию «Чернобыля». И собирает десятки тысяч лайков.

Слава родился в Приднестровье. Он очень хорошо помнить 1986 год. Маламуд поражен тем, как сценарист и режиссер «Чернобыля» не только оказались точны в деталях, но и глубоко проникли в сознание советского человека.

Слава решил показать сериал своему отчиму, который теперь тоже живет в США. Подполковник в отставке Владимир Вейцман стал жителем Нью-Йорка, но каждый вечер смотрит российский Первый канал по спутнику. «Чернобыль» он смотреть отказался. «А я там был, не хочу больше на это смотреть», — заявил он Славе. Маламуд был поражен. Он прежде ни разу не слышал от отчима, что тот принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Он поинтересовался, почему Вейцман, который любил рассказывать о своей службе в советской армии, никогда не упоминал про Чернобыль.

Отчим тут же заявил ему: «Я подписывал документ». Уговоры, что это все было давно, что Советского Союза больше нет, на него не подействовали. «Это как присяга», — отрезал Вейцман.

Все же кое-что он рассказал Славе. В мае 1986 года, через две или три недели после взрыва, ему позвонили и подняли по тревоге. И он сначала даже не поверил, подумал, какая-то ошибка. Ему сказали: поднимай все химические войска и выдвигайся в Киевскую область. И вот он повез туда, в Припять, отряд ликвидаторов из Молдавии. А поскольку он был из старшего комсостава — капитаном в майорской должности, командир дивизиона, — его поставили заместителем коменданта района.

Это был май, продолжалась эвакуация сел вокруг Припяти. Его назначили ответственным за эвакуацию, он следил за отправкой автобусов и ловил мародеров. Там началось сильное мародерство: одну деревню уже вывезли, соседнюю еще нет — люди просто приходили в пустую деревню и забирали все, что им понравится. Он рассказал, что им всем писали дозу в 25 рентген, даже не глядя на дозиметр: как он потом понял, это просто была максимальная доза [которую можно было набрать за командировку], а сколько они на самом деле получили, никто не знает. И если ты зашкалил за максимальную дозу, то не отправлять же тебя обратно, люди ведь нужны.

Отчим пробыл там всего две или три недели, а потом его отправили обратно в Молдавию, потому что на это время были запланированы совместные учения СССР и Болгарской народной армии. Их решили не отменять, чтобы не давать повод для лишних разговоров. Его отправили руководить артиллерийским дивизионом. Ему повезло, конечно, — остальные химвойска остались дальше ликвидировать [последствия аварии на Чернобыльской АЭС], а его как старший комсостав отправили на учения обратно на полигон в Тирасполь…

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