Украина

Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994−2015 гг) возвращается в Трехстороннюю контактную группу на Минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом объявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы назначена на 5 июня.

Кучма представлял Украину в этой группе до лета 2018 года.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter