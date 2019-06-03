- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
- 13:29 Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
- 13:26 На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины
- 13:19 Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
- 13:16 Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
- 13:13 После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
- 13:10 В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото
- 13:08 «Спільна справа» и «Сила права» объединяются, — Данилюк
- 13:04 28-летний парень арестован за изнасилование собственной матери
- 12:56 Где в Украине снимали сериал "Чернобыль": главные локации
- 12:50 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
Второй президент Украины Леонид Кучма (1994−2015 гг) возвращается в Трехстороннюю контактную группу на Минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом объявил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Следующая встреча Трехсторонней контактной группы назначена на 5 июня.
Кучма представлял Украину в этой группе до лета 2018 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...