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Украина

Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи

13:29 3 июня 2019 27
кучма
Инф. «ФАКТОВ»

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994−2015 гг) возвращается в Трехстороннюю контактную группу на Минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом объявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы назначена на 5 июня.

Кучма представлял Украину в этой группе до лета 2018 года.

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