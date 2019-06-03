Коломойский хочет получить рычаги давления на всех участников энергорынка, — эксперт

Политика

Попытки отсрочить запуск рынка электроэнергии могут быть связаны с тем, что бизнесмен Игорь Коломойский хочет получить возможность оказывать давление и на производителей электроэнергии, и на потребителей. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

«Коломойский хочет не просто заблокировать внедрение энергорынка с 1 июля 2019 года, отложив на самом деле его на годы. Он хочет, получив контроль над НКРЭКУ, восстановить схему ручного установления тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, которая существовала до внедрения ценообразования на электроэнергию на базе Роттердам+. Это позволит восстановить возможность обогащаться на заниженных ценах на электроэнергию, поставляемую на ферросплавные заводы Коломойского», — написал Кушнирук.

При этом, как считает эксперт, бизнесмен стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка.

«Попытка не допустить запуск энергорынка и отыграть все назад имеет целью также получение возможностей давления на всех остальных участников энергорынка. Как владельцев компаний — производителей электроэнергии и облэнерго (распределительные энергосети. — Авт.), так и на крупных потребителей. То есть с помощью контроля за НКРЭКУ будут попытки давить на все политические и бизнес-группы страны», — пишет Кушнирук.

Эксперт напомнил о недавнем заседании СНБО, где рассматривали вопрос своевременного запуска энергорынка, как угрозу национальной безопасности.

«Председатель СБУ разослал письма во все органы власти с заявлениями об угрозе энергетической безопасности в случае внедрения энергорынка. Хотя все, кто в теме, понимают, что речь идет не об угрозе энергетической безопасности. Речь идет об откровенном лоббировании интересов Коломойского», — считает Кушнирук.

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский после трагедии на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь») созвал заседание СНБО, на котором также рассматривал вопрос запуска рынка электроэнергии.

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в сети Facebook прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии. «У правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур», — написал он.

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