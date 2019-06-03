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Под Киевом похитили двух малолетних сестер: полиция объявила план "Перехват"
В понедельник, 3 июня, в поселке городского типа Глеваха под Киевом неизвестные похитили двух девочек. Ранее сообщалось, что в Николаеве психически больной мужчина похитил трехлетнего ребенка.
В Глевахе ЧП произошло в детском саду.
Как сообщает «Информатор», по словам воспитательницы, в здание сада ворвались трое людей: смуглый худощавый мужчина и двое женщин крупного и худощавого телосложения. Одна из женщин представилась матерью девочек. Девочек трех и пяти лет неизвестные увезли на автомобиле Kia Sportagе.
Как позже сообщили в полиции Киевской области, на месте происшествия в детском саду Глевахи работали следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции, работники ювенальной превенции.
Полицейские установили, что детей, которые постоянно проживают с бабушкой, в этот день из садика забрала их биологическая мать.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери и детей. Объявлен план «Перехват».
Полиция разыскивает коричневый Kia Sportage госномер АА 6699 ОН.
Напомним, в начале мая разгорелся скандал с похищением в Запорожье двухлетнего мальчика его отцом — гражданином Дании. Мальчика похитили неизвестные мужчины, когда он гулял с бабушкой, а женщину — избили.
Случаи похищения детей, к сожалению, не являются большой редкостью в Украине. Так, летом прошлого года в Николаеве на глазах у прохожих в центре города неизвестные мужчины неславянской внешности схватили малолетнего ребенка, посадили в багажное отделение автомобиля серого или синего цвета и уехали. Мальчик лет пяти шел по улице без сопровождения взрослых.
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