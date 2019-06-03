В Киеве заблокировали Музей Украинской революции 1917–1921 годов: что произошло (фото)

Происшествия

В понедельник, 3 июня, сотрудники Музея Украинской Революции 1917−1921 годов не смогли вовремя попасть на рабочие места. Заведующий музеем Александр Кучерук заявил «ФАКТАМ», что самое худшее в этой ситуации то, что специалисты не имели возможности контролировать, на месте ли экспонаты. Среди них текст Четвертого Универсала Центральной Рады о провозглашении независимости Украинской Народной Республики, рукописи лидера УНР Симона Петлюры, личные вещи генерал-хорунжия УНР Николая Капустянского и полковника армии УНР, первого руководителя ОУН Евгения Коновальца.

— В понедельник утром вахтер заявил нам, что ключи от музея мы не получим — мол, приказ начальства, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Кучерук. — Кто его начальство? Дирекция Киевского городского дома учителя. Нас о таком повороте дела она не предупредила — ни единого официально письма или приказа мы от дирекции не получили. Наш музей размещается в здании Дома учителя потому, что в нем в 1917—1918 годах заседала Центральная Рада, сыгравшая неоценимую роль в Украинской революции.

На протяжении нескольких лет дирекция Дома учителя ведет разговоры о том, что поставит здание на ремонт, а все учреждения, которые в нем находится, выселит. Мы просили, чтобы на время ремонта наш музей переселили в Украинский дом. Однако предложение повисло в воздухе. И вот теперь «без объявления войны» нас поставили перед фактом — музей для его сотрудников закрыт.

Александр Кучерук - на фото справа

Мы вызвали полицию — пусть все это безобразие будет официально зафиксировано. Я попытался было найти защиту у Министерства культуры Украины, которому мы подчиняемся. Но, к сожалению, безрезультатно — на месте не оказалось ни министра, ни его заместителя, отвечающего за деятельность музеев.

В конце концов нас все же пустили на работу. И даже выдали ключи. Произошло это в 12:30. Правда, электричества в помещении не, интернета, естественно, тоже. И. о. директора Дома учителя заявил, чтобы завтра мы на работу не приходили, — добавил Александр Кучерук.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале мая в киевском Доме учителя обвалился потолок в помещении, где занимались дети. Это был урок школы танцев «Кияночка».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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