Вкуснейший пирог с клубникой: рецепт от ведущей «Ревизора»

Стиль жизни

Пирог с клубникой — десерт на все случаи жизни! Тем более отыскать сочные вкусные ягоды в разгар сезона не составит большого труда. Кроме того, другие закуски тоже можно приготовить быстро и оригинально.

— Я готовлю с самого раннего детства, — призналась «ФАКТАМ» ведущая «Ревизора» (Новый канал) Юлия Панкова. — Все начиналось с бабушкиных пирожков, которые я помогала делать. Теперь я постоянно совершенствую свои кулинарные навыки, изучая в путешествиях кухни разных стран.

Юля поделилась любимым рецептом летнего десерта — пирога с клубникой.

— Давайте перенесемся на Лазурный берег Франции, — предложила она. — Представьте себе лето в Сен-Тропе. Цикады стрекочут, как в последний раз… Солнце нещадно жарит всех, кто не спрятался, и в это мгновение хочется чего-то воздушного, легкого, воистину летнего…

Делюсь вкуснейшим рецептом ягодного пирога, который уже не один год держит пальму первенства на моей кухне. И помните — ягод должно быть очень много!

Пирог с клубникой: ингредиенты для приготовления Мука — 500г Сахар — 250 г Ванильный сахар — пачка Сливочное масло — 200 г Жирный творог — 100 г Яйца — 3 шт. + желток — 1 шт Жирная сметана — 1 ст. л. Клубника (как можно больше!), земляника, малина. Варенье из красных ягод — 1 банка. Желатин — 1 пачка (15 г) или 2 листа.

Готовим пирог с клубникой пошагово:

1. Отделяем желток одного яйца, рубим сливочное масло небольшими кубиками. Важно: все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры;

2. Отправляем три яйца и желток с маслом в миксер, добавляем муку, сахар. На небольших оборотах замешиваем тесто (если нет мощного миксера — вымешиваем руками). Делаем из полученной массы шар, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут;

3. Форму для коржа смазываем маслом, слегка присыпаем мукой и выкладываем тесто;

4. Выпекаем корж «вслепую». Поскольку нам не нужно, чтобы тесто поднялось, выложенное тесто накрываем фольгой, а сверху засыпаем чем-нибудь твердым — бобами, например. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 25.

Как приготовить начинку для пирога с клубникой:

1. Делаем «покрытие для ягод». Берем рассыпчатый желатин (15 г), добавляем его в подогретое варенье, которое перед этим протираем через сито. Перемешиваем желатин с вареньем, даем остыть.

2. После того как корж остыл, готовим «подушку для ягод» из творога и ванильного сахара. Ингредиенты взбиваем в блендере до консистенции крема.

Собираем пирог:

1. Намазываем уже остывший корж творожным кремом. Выкладываем на него ягоды так, чтобы заполнить все пустоты. Сначала раскладываем самую крупную клубники, а потом по желанию можно добавить также малину, голубику, землянику…

2. Аккуратно и обильно покрываем поверхность ягод «вареньем» с желе и отправляем на пару часов в холодильник.

Приятного аппетита!

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поведала в Facebook о том, чем полезна клубника и как правильно ее употреблять.





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