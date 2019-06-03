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Вкуснейший пирог с клубникой: рецепт от ведущей «Ревизора»
Пирог с клубникой — десерт на все случаи жизни! Тем более отыскать сочные вкусные ягоды в разгар сезона не составит большого труда. Кроме того, другие закуски тоже можно приготовить быстро и оригинально.
— Я готовлю с самого раннего детства, — призналась «ФАКТАМ» ведущая «Ревизора» (Новый канал) Юлия Панкова. — Все начиналось с бабушкиных пирожков, которые я помогала делать. Теперь я постоянно совершенствую свои кулинарные навыки, изучая в путешествиях кухни разных стран.
Юля поделилась любимым рецептом летнего десерта — пирога с клубникой.
— Давайте перенесемся на Лазурный берег Франции, — предложила она. — Представьте себе лето в Сен-Тропе. Цикады стрекочут, как в последний раз… Солнце нещадно жарит всех, кто не спрятался, и в это мгновение хочется чего-то воздушного, легкого, воистину летнего…
Делюсь вкуснейшим рецептом ягодного пирога, который уже не один год держит пальму первенства на моей кухне. И помните — ягод должно быть очень много!
Пирог с клубникой: ингредиенты для приготовления
Мука — 500г
Сахар — 250 г
Ванильный сахар — пачка
Сливочное масло — 200 г
Жирный творог — 100 г
Яйца — 3 шт. + желток — 1 шт
Жирная сметана — 1 ст. л.
Клубника (как можно больше!), земляника, малина.
Варенье из красных ягод — 1 банка.
Желатин — 1 пачка (15 г) или 2 листа.
Готовим пирог с клубникой пошагово:
1. Отделяем желток одного яйца, рубим сливочное масло небольшими кубиками. Важно: все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры;
2. Отправляем три яйца и желток с маслом в миксер, добавляем муку, сахар. На небольших оборотах замешиваем тесто (если нет мощного миксера — вымешиваем руками). Делаем из полученной массы шар, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут;
3. Форму для коржа смазываем маслом, слегка присыпаем мукой и выкладываем тесто;
4. Выпекаем корж «вслепую». Поскольку нам не нужно, чтобы тесто поднялось, выложенное тесто накрываем фольгой, а сверху засыпаем чем-нибудь твердым — бобами, например. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 25.
Как приготовить начинку для пирога с клубникой:
1. Делаем «покрытие для ягод». Берем рассыпчатый желатин (15 г), добавляем его в подогретое варенье, которое перед этим протираем через сито. Перемешиваем желатин с вареньем, даем остыть.
2. После того как корж остыл, готовим «подушку для ягод» из творога и ванильного сахара. Ингредиенты взбиваем в блендере до консистенции крема.
Собираем пирог:
1. Намазываем уже остывший корж творожным кремом. Выкладываем на него ягоды так, чтобы заполнить все пустоты. Сначала раскладываем самую крупную клубники, а потом по желанию можно добавить также малину, голубику, землянику…
2. Аккуратно и обильно покрываем поверхность ягод «вареньем» с желе и отправляем на пару часов в холодильник.
Приятного аппетита!
Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поведала в Facebook о том, чем полезна клубника и как правильно ее употреблять.
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