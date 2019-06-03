Политика

Журналисты узнали о тайном визите Пинчука в Администрацию Зеленского (фото)

В пятницу, 31 мая, Администрацию президента Зеленского тайно посетил олигарх Виктор Пинчук. Как сообщил журналист проекта «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Перший») Михаил Ткач, автомобиль бизнесмена выехал из боковых ворот Администрации около 19:00, где его ждал автомобиль сопровождения.

Фото от 31 мая

Кроме того, авто сопровождения Пинчука и автомобиль охраны экс-президента Леонида Кучмы приезжали к этим же воротам во вторник, 28 мая.

Фото от 26 мая

На запрос журналистов о теме встречи и содержании достигнутых договоренностей в АП пока не ответили.

Ранее президент Зеленский в своем Facebook отверг возможность кулуарных переговоров и ночных визитов в Администрацию президента. «Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей», — писал он.

Напомним, на брифинге 3 июня Зеленский объявил, что Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске. Политик уже анонсировал главные темы, которые он поднимет на переговорах 5 июня.

Фото Схеми



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