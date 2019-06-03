Нефть стремительно дешевеет: как это отразится на стоимости горючего

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В то время как в Украине начали расти цены на заправках, стоимость нефти на мировом рынке стремительно снижается. В понедельник, 3 июня, нефтяные котировки упали более чем на 1%. Стоимость барреля нефти Brent составила 61,24 доллара. Это при том, что накануне, 31 мая, рынки нефти показали наибольшее месячное падение с ноября 2018 года, а в целом за прошлую неделю цена обвалилась на 5%. Эксперты считают, что усиление торговых войн между крупнейшими мировыми державами может привести к падению спроса на нефть.

Соответственно, если низкие цены на нефть продержатся довольно долго, стоимость горючего в европейских странах, в том числе в Украине, в перспективе может снизиться. В понедельник, 3 июня, в Украине средняя стоимость литра бензина А-95 составляла 30,33 грн, дизельного топлива — 29,85 грн, сжиженного газа — 13,56 грн.

«Цены на нефть снизились на фоне растущих опасений, после того как президент США Дональд Трамп усилил напряженность в мировой торговле, угрожая карательными тарифами на импорт товаров из Мексики. Эта страна является одним из крупнейших торговых партнеров США и основным поставщиком сырой нефти», — заявил инвестиционный аналитик австралийской компании Rivkin Митхун Фернандо.

На нефтяные цены влияет и торговый конфликт между США и Китаем.

«Первый толчок к снижению цен на нефть дали оценки Минэнерго США, зафиксировавшие снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе лишь на 282 тысячи баррелей, хотя эксперты ожидали уменьшение индикатора на 1 миллион баррелей на фоне начала сезона массовых летних автомобильных поездок американцев. Запасы бензина при этом даже выросли на 2,2 миллиона баррелей до 230,9 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 528 тысяч баррелей. Наконец, добыча нефти в Америке за неделю поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки до рекордных 12,3 миллиона баррелей», — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Валерий Полховский.

По его мнению, дополнительное давление на нефтяной рынок исходит от опасности развития торговой войны США на многих фронтах, грозящей замедлить рост мировой экономики и соответственно — снизить спрос на нефть.

«Так, не успели рынки переварить взаимные американо-китайские угрозы, как Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары из Мексики, и пообещал, что они будут повышаться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Американская администрация вскоре грозит представить детали своего тарифного решения. Заместитель главы МИД Мексики Хесус Сид уже пообещал дать „энергичный“ ответ на повышение американских пошлин», — отметил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива, цены на солярку и автогаз начали расти. Это вызвано тем, что Министерство экономического развития РФ резко и внезапно снизило (на 30−50% по сравнению с майскими) объемы поставок российского дизтоплива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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