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СМИ: «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому»
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека получил добро от донецкого клуба на переход в итальянскую «Рому», сообщает affaritaliani.it. Ожидается, что 46-летний португальский специалист, у которого недавно родился сын, подпишет контракт с итальянским клубом в течение этой недели. Ранее сообщалось, что сумма отступных Фонсеки в «Шахтере» составляет 5 млн евро.
Римский клуб, завершивший сезон в серии А на шестом месте и расставшийся с Клаудио Раньери, должен подписать с Фонсекой контракт на два года с возможностью продления еще на год, а его зарплата в столице Италии составит 3 млн евро за сезон, включая бонусы.
Напомним, что Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» в мае 2016-го и за три года выиграл с командой семь трофеев — по три чемпионата и Кубка Украины, а также Суперкубок страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фонсека и Шевчук поссорились после скандального матча «Шахтер» — «Олимпик».
Фото ФК «Шахтер»
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