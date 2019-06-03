СМИ: «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому»

Спорт

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека получил добро от донецкого клуба на переход в итальянскую «Рому», сообщает affaritaliani.it. Ожидается, что 46-летний португальский специалист, у которого недавно родился сын, подпишет контракт с итальянским клубом в течение этой недели. Ранее сообщалось, что сумма отступных Фонсеки в «Шахтере» составляет 5 млн евро.

Римский клуб, завершивший сезон в серии А на шестом месте и расставшийся с Клаудио Раньери, должен подписать с Фонсекой контракт на два года с возможностью продления еще на год, а его зарплата в столице Италии составит 3 млн евро за сезон, включая бонусы.

Напомним, что Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» в мае 2016-го и за три года выиграл с командой семь трофеев — по три чемпионата и Кубка Украины, а также Суперкубок страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фонсека и Шевчук поссорились после скандального матча «Шахтер» — «Олимпик».

Фото ФК «Шахтер»

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