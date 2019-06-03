У тех, кто не опустит руки, откроется второе дыхание: гороскоп на июнь от известного астролога

Стиль жизни

Наступивший июнь — удачное время для деловых начинаний и воплощения в жизнь перспективных проектов. Правда, надеяться на то, что все произойдет по мановению волшебной палочки, не приходится — чтобы достичь желаемого, придется потрудиться. В какой-то момент даже может показаться, что нагрузка непосильна, но вскоре откроется второе дыхание — важно дождаться этого момента, не бросать начатое, и все пойдет как по маслу. Это подтверждает и эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для каждого знака зодиака на неделю.

О том, какие события произойдут в июне у всех знаков Зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Общение на разных уровнях — романтическая переписка, деловые и родственные контакты, работа с разного рода информацией — удел Овнов в июне. Чтобы мелкие недоразумения не переросли в серьезные конфликты, которые могут закончиться разрывом отношений, стоит сдерживать темперамент, направив эмоции в конструктивное русло — например, на домашние хлопоты или уже давно назревший ремонт.

Телец

В первой декаде месяца Венера еще будет пребывать в знаке Тельца, награждая его представителей шармом и привлекательностью, поэтому им нужно поторопиться: если Тельцы хотят кого-то очаровать и обаять, действовать надо незамедлительно. Июнь также удачен в финансовом плане — начнут приносить доход проекты, работа над осуществлением и продвижением которых была главным делом предыдущих месяцев.

Близнецы

Звезды сделают все для того, чтобы Близнецы очутились в центре всеобщего внимания — как на работе, где они смогут рассчитывать на долгожданную новую должность и повышение заработной платы, так и в личной жизни, которая преподнесет им приятный сюрприз в виде многообещающего знакомства. Меркурий и Марс, идущий по дому финансов, сделают так, что дебет совпадет с кредитом.

Рак

Марс, проходящий по знаку Рака, сделает его представителей резкими и агрессивными, что в другое время бывает им категорически не свойственно. Стоит соблюдать осторожность в действиях и высказываниях, иначе легко нажить врагов буквально на ровном месте, и аккуратно обращаться с колющими и режущими предметами. С 22 июня Солнце, войдя в знак Рака, принесет с собой энергию и жизнелюбие.

Лев

Львы, испытывающую постоянную жажду внимания и обожания со стороны окружающих, легко получат и то, и другое — все и вся будет крутиться вокруг них. Свободное от работы время можно посвятить свиданиям с любимыми людьми, встречам с друзьями и творчеству, которое помимо удовольствия принесет еще и выгоду в виде высоких гонораров. Достигнутые в это время договоренности звезды советуют держать в тайне.

Дева

Кому-то неприятно работать, когда все вокруг отдыхают, но только не Девам — представители одного из самых трудолюбивых знаков Зодиака любят трудиться в любое время года, строя себе счастливое будущее. Могут испортиться отношения с одним из старых друзей, недовольство поведением которого копилось достаточно давно. Женщинам месяц может принести роман с молодым человеком — спортсменом или военным.

Весы

Главным в это время для представителей знака Весов станет сотрудничество и общение — как деловое, так и личное — с людьми, проживающими за границей. Те, кому повезет не только общаться с ними по телефону, но и отправиться в дальнее путешествие или командировку, вернутся домой не с пустыми руками, а с подписанными контрактами и договорами, которые впоследствии позволят им неплохо заработать, а заодно и прославиться.

Скорпион

На первый план выйдут финансовые вопросы, связанные с банками, ссудами, депозитами, кредитами и завещаниями — в любом случае в убытке вы не останетесь, напротив — получите прибыль. На отдыхе — а это хорошее время для отпуска и путешествий — не стоит испытывать судьбу, занимаясь экстремальными видами спорта, к которым вас тянет, как магнитом — это и всегда опасно, а в нынешнем июне особенно, так что лучше проявить благоразумие и поостеречься.

Стрелец

Стрельцам звезды обеспечат тот образ жизни, который они предпочитают всему остальному — театральные премьеры будут сменяться вернисажами, а светские приемы вечеринками. Во всем этом круговороте представители знака будут чувствовать себя как рыбы в воде. На неожиданное предложение материального свойства можно отвечать согласием — с большой долей вероятности оно окажется выгодным, а вот занимать деньги и давать в долг не рекомендуется.

Козерог

Необходимость заниматься скучной рутинной работой, которую, тем не менее, обязательно нужно выполнить, компенсирует яркий служебный роман, который звезды советуют держать в секрете от окружающих. Во-первых, начальство может не одобрить «неуставные» взаимоотношения, во-вторых, негативной энергетики — проще говоря, сглаза — еще никто не отменял. Тем представителям знака, которые давно находятся в браке, во избежание развода не следует конфликтовать со своей второй половинкой.

Водолей

Венера и Солнце, проходящие по дому любви, детей и творчества, могут подарить неожиданные, но от этого не менее приятные, романтические отношения и творческие достижения — тем, кто давно мечтал написать роман или вышить наволочку для подушки, стоит уже взяться за дело. Единственное, что может в это время испортить настроение — нервные срывы, вызванные переутомлением. Чтобы подобного не произошло, нужно чередовать режим труда и отдыха.

Рыбы

Звезды обратят особое внимание представителей знака на наведение порядка и создание уюта в собственном доме. И неважно, что привлечет особое внимание — косметический ремонт или декорирование интерьера, главное, делать все с удовольствием, тогда и результат будет в радость. Марс, зашедший «погостить» в дом любви, может провоцировать ссоры и конфликты, но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Стоит уделить особое внимание близким — родителям и детям.

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