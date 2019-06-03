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Новым главным тренером «Зари» стал чемпион Германии
Новым главным тренером «Зари» стал 49-летний Виктор Скрипник, подписавший контракт с луганским клубом на три года.
В годы футбольной карьеры уроженец Новомосковска выступал за запорожский «Металлург», «Днепр» и немецкий «Вердер», в составе которого стал чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок страны. В футболке сборной Украины защитник провел 24 поединка и забил два мяча.
Тренерскую карьеру Скрипник начинал в молодежных командах «Вердера», а 2014-м возглавил первый состав клуба из Бремена. В прошлом году специалист возобновил тренерскую карьеру в качестве наставника «Риги», став с коллективом чемпионом и обладателем Кубка Латвии, а также лучшим тренером года.
Напомню, что «Заря» финишировала в чемпионате Украины на пятом месте и стартует в еврокубках со второго раунда квалификации Лиги Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрий Вернидуб покинул пост наставника «Зари».
Фото ФК «Рига»
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