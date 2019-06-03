Вопиющий акт вандализма: на Львовщине рабочие полностью уничтожили убранство старинной церкви (фото)

Происшествия

В городе Славске Львовской области полностью уничтожены аутентичные росписи и плитка в старинной (1901 года постройки) церкви Успения Пресвятой Богородицы. Как заявил «ФАКТАМ» председатель Львовского областного совета Общества охраны памятников культуры и искусства Украины Андрей Салюк, особенно возмущает в этой истории то, что акт вандализма, похоже, был совершен сознательно. Ранее в Киеве вандалы испытали на прочность стеклянную часть недавно открытого пешеходно-велосипедного моста.

— Когда стало известно, что настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы в Славске намерен убрать аутентичные росписи и плитку и переделать все внутри на свой вкус, была незамедлительно организована комиссия из специалистов, которая отправилась к священнику на переговоры, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Салюк. — В комиссию вошли искусствоведы, реставраторы, юрист из Львовской областной государственной администрации и я. Мы объясняли батюшке три ключевые вещи: храм является памятником архитектуры, а потому охраняется государством, расписан в стиле украинской сецессии выдающимися украинскими художниками-модернистами Модестом Сосенко и Юлианом Буцманюком, и никто не имеет права проводить в церкви какие-либо работы без предусмотренных законом согласований.

Батюшка слушал нас и только усмехался. Заявил: «Я знаю, что делать». Услышав такой ответ, я решил на следующий день поговорить с епископом, чтобы он повлиял на ситуацию. Глава епархии сказал мне, что уже имел разговор с настоятелем, запретил ему проводить работы.

Однако запрет епископа не спас аутентичные росписи и плитку. Получилось так: настоятель уехал на один день в Закарпатье. В его отсутствие рабочие ударными темпами, всего за три часа, сбили со стен и пола большого по размерам храма все внутреннее убранство — аж до потолка. Восстановлению оно не подлежит.

По вопиющему случаю вандализма начато два расследования — прокурорское и церковное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Канаде неизвестные повредили памятник Владимиру Великому, установленный у украинской церкви в городе Виннипеге.

Фото с сайта https://zik.ua



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