- 19:35 В киевской больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили пьяные полицейские
- 19:30 Бразильский боевик "ДНР" Лусварги подал апелляцию на приговор суда
- 19:30 Украина – Панама — 3:1: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира, видео голов
- 19:12 В России заговорили о встрече Путина с Зеленским: названа возможная дата
- 19:11 Работники маникюрных салонов рискуют заработать рак: выяснена причина
- 19:10 Полицейским, которые стреляли в мальчика под Киевом, выдвинули дополнительное обвинение
- 19:07 Вопиющий акт вандализма: на Львовщине рабочие полностью уничтожили убранство старинной церкви
- 19:06 Новым главным тренером «Зари» стал чемпион Германии
- 18:41 Порошенко дал советы Зеленскому накануне его первого визита в Брюссель
- 18:33 Ночные троллейбусы в Киеве снова изменят маршрут
- 18:33 Машины по окна в воде: в сети показали фото и видео жуткого ливня на Буковине
- 18:27 Хорошо дома: Потап и Настя Каменских воссоединились после недолгой разлуки
Вопиющий акт вандализма: на Львовщине рабочие полностью уничтожили убранство старинной церкви (фото)
В городе Славске Львовской области полностью уничтожены аутентичные росписи и плитка в старинной (1901 года постройки) церкви Успения Пресвятой Богородицы. Как заявил «ФАКТАМ» председатель Львовского областного совета Общества охраны памятников культуры и искусства Украины Андрей Салюк, особенно возмущает в этой истории то, что акт вандализма, похоже, был совершен сознательно. Ранее в Киеве вандалы испытали на прочность стеклянную часть недавно открытого пешеходно-велосипедного моста.
— Когда стало известно, что настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы в Славске намерен убрать аутентичные росписи и плитку и переделать все внутри на свой вкус, была незамедлительно организована комиссия из специалистов, которая отправилась к священнику на переговоры, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Салюк. — В комиссию вошли искусствоведы, реставраторы, юрист из Львовской областной государственной администрации и я. Мы объясняли батюшке три ключевые вещи: храм является памятником архитектуры, а потому охраняется государством, расписан в стиле украинской сецессии выдающимися украинскими художниками-модернистами Модестом Сосенко и Юлианом Буцманюком, и никто не имеет права проводить в церкви какие-либо работы без предусмотренных законом согласований.
Батюшка слушал нас и только усмехался. Заявил: «Я знаю, что делать». Услышав такой ответ, я решил на следующий день поговорить с епископом, чтобы он повлиял на ситуацию. Глава епархии сказал мне, что уже имел разговор с настоятелем, запретил ему проводить работы.
Однако запрет епископа не спас аутентичные росписи и плитку. Получилось так: настоятель уехал на один день в Закарпатье. В его отсутствие рабочие ударными темпами, всего за три часа, сбили со стен и пола большого по размерам храма все внутреннее убранство — аж до потолка. Восстановлению оно не подлежит.
По вопиющему случаю вандализма начато два расследования — прокурорское и церковное.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Канаде неизвестные повредили памятник Владимиру Великому, установленный у украинской церкви в городе Виннипеге.
Фото с сайта https://zik.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!