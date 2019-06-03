Спорт

Украина разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского: видеообзор матча

В понедельник, 3 июня, в Киеве стартовал турнир памяти легендарного тренера Валерия Лобановского, в котором принимают участие молодежные сборные Украины, Израиля, Кипра и Болгарии.

В полуфинальном поединке команда Руслана Ротаня на «Олимпийском» разгромила своих сверстников с Кипра — 3:0 (Кожушко, 29, Папамихаил, 47, в свои ворота, Топалов, 58).

Украина: Кожухарь (Трубин, 69), Быков, Топалов (Вакула, 63), Леднев (Мудрык, 59), Козак (Крыськив, 59), Алибеков (Билошевский, 59), Кожушко (Мосийчук, 62), Смирный (Лунев, 69), Семенихин, Якимец, Стецьков.

Видеообзор первого тайма

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2:0 Папамихаил (автогол, 47-я мин.)

3:0 Топалов (58-я мин.)

В решающем матче мемориала наша «молодежка» 5 июня на главной спортивной арене Украины сыграет со своими сверстниками из Израиля, которые в другом полуфинале в серии 11-метровых ударов оказались сильнее команды Болгарии — 1:1 (Арад, 86, с пенальти — Юруков, 19), по пенальти — 5:4. Прямая телетрансляция финала — в 18:00 на телеканале «Футбол 1».

В поединке за третье место (5 июня в 15:00 на стадионе имени Виктора Банникова) сразятся «молодежки» Израиля и Кипра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ротань объявил состав сборной Украины на мемориал Лобановского.

Фото ffu.ua



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