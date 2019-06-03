Политика

Стало известно, во сколько Украине обойдутся досрочные выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение 1,9 млрд гривен, предусмотренных государственным бюджетомна подготовку и проведение внеочередных парламентских выборов 21 июля. Соответствующее решение было принято комиссией на заседании 3 июня, говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

«На сегодняшнем заседании комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тысяч гривень», — говорится в сообщении.

Из общей суммы утвержденных ассигнований оплата расходов ЦИК составит 406,8 млн гривен, окружных избирательных комиссий — 51,1 млн гривен, участковых комиссий — 1,2 млрд. Еще 271,2 млн гривен останется в резерве.

Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля президент Владимир Зеленский подписал 21 мая. Группа народных депутатов обжаловала это решение в Конституционном суде, первое заседание по рассмотрение ходатайства назначено на 4 июня 2019 года.

Предвыборная кампания официально стартовала 24 мая. Выдвижение депутатов партиями заканчивается 10 июня, подача документов для регистрации — 20 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какие партии имеют шанс провести своих представителей в новую Раду.



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