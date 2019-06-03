Политика

В Раду попадают только четыре партии: озвучены свежие рейтинги

В Верховную Раду на ближайших парламентских выборах есть шансы пройти у четырех политсил. Еще две партии близки к преодолению проходного барьера в 5% голосов. Об этом свидетельствуют результаты исследования от Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Согласно результатам исследований, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, их итоги могли бы быть такими:

«Слуга народа» — 30,8% опрошенных;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 8,2%,

Обновленная партия «Европейская солидарность» — 7,9%,

«Батьківщина» — 7%.

Как сообщает Интерфакс-Украина, близки к прохождению в Раду партия «Сила и честь» (4,8% респондентов), «Гражданская позиция» (3,5%). Партию «Голос» Святослава Вакарчука могут поддержать 2,5% опрошенных.

Исследование проводилось 15−31 мая, опрошено 2100 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, рейтинги партий у разных социологических служб отличаются, но эксперты уверены, что у Зеленского есть шансы сформировать однопартийное большинство в Верховной Раде и таким образом сконцентрировать в одних руках всю полноту власти в Украине.

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