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В работе Instagram произошел масштабный сбой: что об этом известно
В понедельник, 3 июня, пользователи в Европе и США жалуются на проблемы в работе социальной сети Instagram. Напомним, в России решили взять под контроль соцсеть Tinder.
Среди пострадавших стран упоминается и Украина. сообщает сервис Downdetector.
Среди других стран Европы пострадали Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Италия, Германия, Дания, Швеция, а также Россия.
По данным Telegram-ресурсов последней, о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.
Напомним, в последний раз подобный сбой в соцсети был зафиксирован в середине мая.
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