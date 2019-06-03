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Происшествия

Бунт в Одесской колонии: начато этапирование заключенных

22:04 3 июня 2019 78
колония
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Из Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, в которой на прошлой неделе произошел бунт, вывезли первую группу заключенных.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 2 июня первая группа осужденных — 58 человек — этапирована в другие учреждения. Перевод осуществлен в колонии аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания осужденных.

«Перевод осужденных осуществлен с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных», — заявили в ведомстве, акцентировав, что при переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что данное учреждение закрывают, заключенных «разбросают» по другим колониям.

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