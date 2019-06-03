- 22:24 Аксенов внезапно раскрыл правду о печальной ситуации в Крыму
- 22:04 Бунт в Одесской колонии: начато этапирование заключенных
- 21:53 Смерть ребенка от рук полицейских: мама показала последнее фото 5-летнего Кирилла
- 21:29 Пуля прошила салон насквозь: авто капеллана попало под обстрел на Донбассе
- 21:12 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 20:41 В работе Instagram произошел масштабный сбой: что об этом известно
- 20:22 Сборная Украины разгромила Панаму и впервые вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира: видео голов
- 20:20 В Ивано-Франковской области застрелился известный бизнесмен
- 20:09 Заполонили все вокруг: экологи объяснили причину нашествия бабочек в Украине
- 20:01 Стало известно, во сколько Украине обойдутся досрочные выборы в Раду
- 19:54 Украина разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского: видеообзор матча
- 19:35 В киевской больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили пьяные полицейские
Бунт в Одесской колонии: начато этапирование заключенных
Из Южной исправительной колонии № 51 в Одессе, в которой на прошлой неделе произошел бунт, вывезли первую группу заключенных.
Как сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 2 июня первая группа осужденных — 58 человек — этапирована в другие учреждения. Перевод осуществлен в колонии аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания осужденных.
«Перевод осужденных осуществлен с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных», — заявили в ведомстве, акцентировав, что при переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что данное учреждение закрывают, заключенных «разбросают» по другим колониям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».