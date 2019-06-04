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Пили всю ночь: в сети рассказали о пьяных проводниках в поезде Ворохта – Кременчуг
«Укрзалізниця» стала героем очередного скандала, о котором рассказал пользователь Anatolii Seniuk. Ему пришлось на днях стать пассажиром поезде № 150 П «Ворохта — Кременчуг».
Приключения, по словам Анатолия, начались в городе Волочиск Хмельницкой области, где проводники не были в состоянии открыть дверь пассажирам.
«В Волочиске дверь не открывают, а стоит человек десять», — пишет он в посте в группе «Общественный контроль Укрзализныци» в Facebook.
Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения проводница, по словам Анатолия, долго не хотела открывать дверь, заявляя, что в вагоне нет свободных мест. Ее слова пытался подтвердить напарник — некий «условный Саша». Все же, благодаря усилиям пассажиров инцидент разрешился положительно, и людей запустили в вагон.
«Впускают, я последний заскакиваю уже на ходу», — отмечает пассажир.
Уже в вагоне проводники пытались раздать людям постель, но руки их «не слушались». При этом «местов, на удивление, хватило всем».
Повышать градус проводники, отмечает Анатолий, продолжали всю ночь, при этом «условный Саша» ходил по вагону и рассказывал байки о «каких-то белках в каком-то парке».
«Нет, я, конечно, драматизирую регулярно…, но таких бухих проводников и вообще такого беспредела, который творится в 150, я не встречал никогда», — отмечает автор поста.
При этом, по его словам, на «горячую линию» «Укрзализныци» дозвониться нереально — «музычку не переслушаешь» — вероятно, сотрудники «постоянно находятся в пути».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о еще одном скандале с монополистом пассажирских перевозок рассказала волонтер Ivanella Malchevska. По ее информации, в поезде № 667 сообщением Луцк — Черновцы девушке пришлось провести в общей сложности 15 часов, при этом в вагоне было грязно и холодно, а также все время капало с крыши.
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