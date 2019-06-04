«Переписанный регламент»: Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте

Украина

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подверг критике качество подготовки поданных командой президента Владимира Зеленского законопроектов. Об этом пишет ТСН.

«Некоторые законодательные инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте — это просто переписанные нормы украинского регламента. Но мы, конечно, принимая во внимание мощную законодательную деятельность, даже этот законопроект мы предложим включить в повестку дня сессии. И конечно, все инициативы, определенные как безотлагательные, мы будем рассматривать в сессионном зале», — заявил Парубий.

Вместе с тем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук призывает в первую очередь рассмотреть законопроекты, внесенные Владимиром Зеленским как неотложные.

«Все эти вопросы требуют внеочередной подготовки, рассмотрения, и определены президентом как неотложные. Поэтому очень прошу найти возможность сотрудничества по этим законопроектам», — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что в ближайший четверг народные депутаты планируют взяться за избирательный кодекс, который предусматривает выборы в парламент по региональным открытым спискам. Чтобы принять законопроект, нардепы должны рассмотреть более четырех тысяч правок. Председатель Верховной Рады надеется, что депутаты смогут утвердить избирательный кодекс до конца лета.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в стенах парламента заявил, что распускает Верховную Раду. Утром 21 мая в Администрации президента состоялись консультации со спикером Андреем Парубием, его заместителями, лидерами фракций и депутатских объединений. Также 21 мая на сайте президента был опубликован указ № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля этого года. Представители фракций «Народный фронт» и Блок Петра Порошенко назвали решение сомнительным с точки зрения соблюдения норм законодательства, но готовы к парламентской кампании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента. Также в ВР есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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