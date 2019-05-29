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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
«Президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте», — сказал Стефанчук.
По его словам, в ВР также есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.
В то же время на сайте ВР еще президентский законопроект еще не зарегистрирован, однако есть проект закона «О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления». Его инициатором стал нардеп от БПП Алексей Гончаренко.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина заявила, что Верховная Рада Украины вполне может принять закон об импичменте президента. По ее мнению, это ослабит позиции главы государства, который не сможет принимать решения без оглядки на народных депутатов.
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