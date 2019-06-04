На аттракционе под Одессой произошло смертельное ЧП

Происшествия

В городе Белгороде- Днестровском, на юге Одесской области произошло смертельное происшествие. Как рассказали очевидцы, трагедия разыгралась вечером: во время катания возле Аккерманской крепости на аттракционе оборвалась система механизма фиксации и страхования.

«41-летний мужчина вылетел с кресла карусели, сильно ударился о землю, получил серьезные повреждения, от которых умер на месте», — говорят свидетели. Со слов очевидцев, погибший — житель села Шабо, трагедия произошла в присутствии его родных.

Эту информацию подтвердили в полиции, сообщив, что начато уголовное производство по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Белгород -Днестровская местная прокуратура сообщили о подозрении владельцу аттракциона в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека (по ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Установлено, что аттракцион введен в эксплуатацию без полного пакета разрешительной документации.

Также прокуратура направила в суд ходатайство об избрании владельцу аттракциона меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на аттракцион.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Белгород- Днестровского отдела полиции.

Еще одно ЧП случилось на юге Одесчины, в городе Килие. Во время праздничных развлечений, приуроченных ко Дню защиты детей, один из аттракционов — воздушная горка с миньонами — начала сдуваться и падать в тот момент, когда дети находились на ней.

Как рассказала очевидец, Анна Бурлака — мама деток, которые в числе других там игрались, человек, отвечающий за эту горку, прокричал детям, что нужно срочно ее покинуть.

«Дети, находящиеся внизу, начали в панике покидать атракцион. Крик, суматоха, паника. Дети переступали один через другого. Родители выхватывали своих детей, отталкивая других. Один „папочка“ умудрился залезть на горку, схватил своего ребёнка и ушел. А другие… Я мать троих детей, двое из которых в то время находились на горке, меньшая наблюдала за сестрами сидя у меня на руках. Я не могу передать вам свои ощущения… Мои девочки, в самый пик ситуации, оказались на самом верху. Крик о том, что нужно покинуть горку — они не услышали. Они с восхищением начали спускаться, пока не поняли, что утопают в складах любимого аттракциона», — рассказала женщина.

Старшая (7 лет) с трудом выползла, ободрав колени, так как низ был уже на асфальте и наполнен грязью и песком. Средняя (5 дет) услышала крики мамы и подала руку, ее вытянули через боковую стенку…

Никто из присутствующих родителей, организаторов аттракционов, а также просто проходивши мимо даже не попытались оказать помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе женщину с ребенком зажало в надувном батуте.

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